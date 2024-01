Ukrajna inog

Tényleg? Most már ők is rendeznék? Akkor mégis mit műveltek az elmúlt nyolc évben? Miért iktatták törvénybe, rendeletbe a legkülönbözőbb kisebbségellenes sanyargatásokat? Hogy a magyarok nem is őshonos nemzetiség? Hogy nem tanulhatnak az anyanyelvükön úgy, ahogyan korábban? Vagy hogy a kárpátaljai hivatalokban nem intézhetik magyarul az ügyeiket? Érdemi válasz erre nyolc éve nincs.