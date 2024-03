Szuperpéntek

De a novemberi elnökválasztás után változás következhet. Ezt szem előtt tartva szervezték meg Orbán Viktor és Donald Trump e heti floridai találkozóját – nevezhetjük ezt szuperpénteknek, noha a már említettek miatt egyfajta párhuzamos diplomáciáról, konzervatív kapcsolatépítésről van szó.

Trump tisztség nélkül is a globális jobboldal legjelentősebb alakja, a magyar kormányfő pedig az uniós tagállamok legrégebben hivatalban lévő vezetője, az európai jobboldal legkarakteresebb és legellenállóbb személyisége. A velük kapcsolatos vélemények sokfélék ugyan, ezek azonban tények. A The Washington Times úgy fogalmaz véleménycikkében: a világnak 2025-től is szüksége lesz kettejük szövetségére. Trump beiktatásának napján Pressman nagykövetnek is szednie kellene a sátorfáját.