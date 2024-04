Nesze neked, magyar!

Pedig Edward Snowden jóvoltából tudjuk, hogy az Egyesült Államok gyakorlatilag mindenkit megfigyel és lehallgat a Földön, aki él és mozog, főként a saját szövetségeseit. Szóval vastag arcbőr szükségeltetik, hogy e téren (is) bárkit számon kérjen a Föld Ura.

Az igazságszolgáltatásunk függetlenségéért is aggódnak. Gondolom, e mély aggodalom okán rendeli időnként lábhoz a balliberális bírákat Pressman helytartó, és tart számukra eligazítást. Aztán a jó öreg antiszemitizmus. Gátlástalanul „becopypaste”-elték a jelentésbe, amit még anno az SZDSZ diktált nekik, ám ahogy a 90-es években is hazugság volt, ma is az. Magyarországon a zsidó közösség biztonságban, békében él, nem úgy, mint Nyugat-Európában. Vagy éppen az Egyesült Államokban, ahol – mint arra Menczer Tamás rámutatott – az Amerikai Zsidó Bizottság felmérése szerint a válaszadók 74 százaléka komoly problémának tartja az ottani antiszemitizmust, 56 százalék szerint pedig romlott a helyzet az elmúlt években.

Tehát bagoly mondja.

Az is bájos, mikor hiányolják a fellépést a politikai beágyazottságú korrupciós ügyekben. A háttérben fölsír egy Hunter Biden.

Az amerikai demokrácia helyzetéről mindent elárul, hogy a felméréseket toronymagasan vezető Donald Trump elnökjelölt indulását próbálták ellehetetleníteni a (csak nevükben) demokraták. A kínai TikTokot meg éppen most készülnek beszántani a szólásszabadság önjelölt bajnokai. Javaslom Bidenéknek: mások pökhendi kioktatása helyett saját, recsegő-ropogó birodalmuk háza táján sepregessenek.