Hétmérföldes csizma

Ha nem Donald Trump nyeri az amerikai elnökválasztást, akkor a jövő évi magyar költségvetésben nem lenne elegendő a bruttó hazai termék két százalékát honvédelmi kiadásokra fordítani. Akkor több pénzt kellene erre a területre előirányozni, azaz: máshonnan kellene forrásokat elvonni. Ezt mondta tegnap Varga Mihály, aki átadta az Országgyűlésnek a jövő évi büdzséről szóló törvényjavaslatot, amely az új gazdaságpolitika költségvetésének bevételi és kiadási tételeit tartalmazza.

Azt már megszokhattuk, hogy minden évben nevesíti a pénzügyminiszter az ország következő évére szóló költségvetését. Az idei a védelem költségvetése, amely a háborús időkre utal. Azzal a céllal futott neki a 2024-es esztendőnek a kormány, hogy garantálja az ország fizikai és gazdasági biztonságát, megvédje családokat, a munkahelyeket, a nyugdíjakat, és fenntartsa az Európában egyedülálló rezsivédelmet. Ha visszatekintünk, akkor emlékezhetünk például az újraindítás, a gazdaságvédelem vagy éppen a családok támogatásának költségvetésére is. Ha még régebbi időkig ásunk vissza, akkor a képviselők többsége az elmúlt években elfogadta a biztonságos növekedés, a munkából élők, valamint az otthonteremtés költségvetéseit is, de volt már adócsökkentés, banki elszámoltatás és rezsicsökkentés büdzséje is.

A 2025-ös az új gazdaságpolitika költségvetése. Részben azért, mert új lehetőségek előtt nyílhat meg az út. Új lehetőséget jelent például Donald Trump. Nem véletlenül várta meg a kormány a törvényjavaslat benyújtásával az amerikai választás végkimenetelét.