Túltolt szuperdózer

A fő kérdés, mi folyik itt. Miért aggódnak Sorosék? Hiszen a Tisza elvileg az ő kutyájuk kölke. A szektavezér maga mondta: tele vannak „agyhalott Soros-ügynökökkel”. Tippem szerint nem a jogállamiság ledózerolása fáj a gazdinak. Ha így lenne, nulla–huszonnégyben csapkodniuk kellene az asztalt Brüsszel vagy épp Tuskék ámokfutása miatt. (Von der Leyenéknél napi rutin tagállami hatásköröket elvonni, pénzüket eltüntetni, azokkal zsarolni, uniós alapszerződést lábbal tiporni. Tuskék meg erőemberekkel foglalnak köztévét, mentelmi joggal védett politikai ellenfeleket tartóztatnak le és a többi.)

Szóval nem a jogállamiság érdekli őket. Hanem az, hogy ha az új helytartójuk már a kezdet kezdetén túltolja a bringát, azzal veszélybe sodorja a globalisták Magyarország-terveit.

Az ámokfutás gyors bukásba és Orbán visszatérésébe torkollhat. Elegendő lenne tolvajkulcs, esetleg faltörő kos – ehelyett az összehúzott szemű Tisza-vezér Caterpillar szuperdózerral óhajt betörni a Sándor-palotába meg mindenhová, ahol nem az ő kasztingoltjai fészkelnek. Még a neki kampányoló óbalos polgármestereket is kiebrudalná (Márki-Zay Péter emiatti keserveit elégiá­ba kellene faragni). Magyar Péter tegnap is öblöseket maffiázott, cosanostrázott a parlamentben, ami azt jelzi, hosszú távú ámokfutásra készül. A jogállamiságra olyan magasról tesz, mint a hírhedt teologina. Ha Sorosék sokat pattognak, a végén rájuk küldi a frissen gründolt padlássöprő hatóságát.

