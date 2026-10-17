idezojelek
A Helyzet

A kor embere

Egy ilyen poszt napvilágra kerülése után van az egy egészséges országban, hogy a miniszterelnök megköszöni az eddigi bizalmat, lemond, veszi a cókmókját és elvonul, s onnantól máshol tesz-vesz.

Brém-Nagy Ferenc avatarja
Brém-Nagy Ferenc
Cikk kép: undefined
2026. 10. 17. 5:10
Fotó: Katona Vanda
0

Egy ilyen poszt napvilágra kerülése után van az egy egészséges országban, hogy a miniszterelnök megköszöni az eddigi bizalmat, lemond, veszi a cókmókját és elvonul, s onnantól máshol tesz-vesz, ha van rá módja, a hobbijainak él, de nem foglalkozik tovább a köz ügyeivel. Mert ez olyan hangnem, amit senkivel szemben nem engedhet meg magának egy ország vezetője, különösen olyanokkal nem, akik tehetségük, szorgalmuk és kitartásuk révén maradandó teljesítményt nyújtottak az élet valamely területén, s ezáltal tiszteletet és tekintélyt vívtak ki maguknak. Ez ugyanis nemcsak gőg, nem pusztán neveltetési probléma, hanem civilizációt roncsoló határátlépés. Lehet teljesítményt ilyen-olyan megfontolásból negligálni, de annak az árát – inkább előbb, mint utóbb – mindannyian megfizetjük.

Olyan korban élünk, amelyben ez egyre kevésbé szerepel a szempontok között. Teljesítmény helyett elég követőket gyűjteni, ezzel-azzal magasra korbácsolni és ott tartani vélt vagy valós sérelmek miatti indulatukat. Sokszor eszembe jut Fernando Pessoa, aki azt írta A kétségek könyvében: „a világ ma az ostobáké, érzéketleneké és nyüzsgőké, az élethez és a diadalhoz való jogot manapság csaknem ugyanazokkal az eszközökkel lehet megszerezni, amelyekkel az ember bekerülhet a bolondokházába: a gondolkodásra való képtelenséggel, amorális viselkedéssel, kóros élénkséggel”. Pedig akkor még nem volt közösségi média, és Magyar Pétert sem ismerhette.

Aki ízig-vérig a mai kor embere, és akivel szemben a leautónepperezett Kubatovnak és a többi fideszes egyesületvezetőnek van egy megbocsáthatatlan bűne: magasabbra jutottak nála egy általa is áhított hierarchiában.

teljesítménykubatov gáborferencvárosMagyar PéterSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekminiszterelnök

A magyar sajtószabadság

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekhalál

Bayer Zsolt: Addig él a nemzet, ameddig emlékezik

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekcdu

Az AfD már a kapuk előtt

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekskócia

Kelták ráznák le a brit igát

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekbaloldal

Leszámolni vele

Pilhál György avatarja

– A baloldal a politikában is radikális, erőszakos eszközökkel dolgozik, nem egyszerűen meg akarja nyerni a választási versenyt, de meg akarja szüntetni a versenytársait.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu