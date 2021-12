Honismereti alapmű

A Kalandozások a Kárpát-medencében című könyv olvasása olyan élményt ad, mintha vándorbotot fognánk, s néha meg-megállva végigbarangolnánk a régi Magyarország minden zegét-zugát. Kötetünk alapja a földrajz, a történelem és a művelődéstörténet hármasára épül, mindez pedig a honismeret kvintesszenciáját jelenti. A nagy tudású szerző mindehhez ráadásul számos helytörténeti érdekességet s irodalmi kapcsolódást is hozzászőtt.

Könyvünk vonalvezetése a Felvidék részletes bemutatásával indul Kárpátalján, Észak-Erdélyen és a Székelyföldön át Dél-Erdélyig, illetve a Délvidéken át Nyugat-Magyarországig. A hatalmas út során számos kisebb-nagyobb elcsatolt település fedi fel előttünk régmúltját, s helyenként közelmúltját is. Történelmünk nagy alakjai, elfeledett hősei, nagyasszonyai is felbukkannak a lapokon, miközben járjuk a régi vármegyék útjait. Az olvasó előtt pedig lassan egyértelművé válik, hogy Szentgyörgyvölgyi Péter személyében egy olyan (idő)utazóval állunk szemben, aki a Kárpát-medencében mindig nyitott szemmel jár, és mindent megjegyez, ami útjába kerül.

A történelmi korokba ágyazott tájleírások közel hozzák az olvasóhoz a régi magyar vidékeket. S ami különösen fontos, megérintik a fiatalt az éltesebb olvasóval együtt. Mint a szerző írja könyve elején, régen a gyermekek tökéletesen ismerték a földrajzot, Nagy-Magyarország térképe ott lógott a tantermek falán, így játszi könnyedséggel lehetett megtanulni a legtávolabbi vármegyék alapvető jellemzőit, a domborzatot, a vízrajzot és a településrendszert is. Aztán jött Trianon, és csak a remény maradt. Majd – mint Szentgyörgyvölgyi írja –, amikor a bécsi döntések után visszatért csaknem a fele az elcsatolt területeknek, akkor a MÁV indított „filléres” vonatokat Munkácsra, Kolozsvárra, Kassára, és az emberek úgy utaztak a visszatért területekre, mintha hazamentek volna. És ma is otthon kell érezzük magunkat a teljes Kárpát-medencében, mert erre történelmi jogunk van. Ezt sugallja Szentgyörgyvölgyi Péter újonnan megjelent, közel 270 oldalas könyve, amely – korábbi kiadványaihoz hasonlóan – a Belvárosi Polgári Szalonban tartott előadás-sorozata alapján született. A kötetet a szalon mellett a Szent István Társulat könyvesboltjaiban is érdemes keresni.