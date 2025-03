A hangélményről szól a Novitec Ferrari Purosangue

Már önmagában is elég feltűnő jelenség a Ferrari Purosangue szabadidő-autó, ezért a Novitec tuningcég épp csak a legszükségesebb mértékben nyúl hozzá a megjelenéshez. Az új kerékjárat-szélesítések hat centivel növelik meg a szélességet, és lehetővé teszik nagyobb méretű kerekek használatát – ebből 22 és 23 colos Vossen darabokat kínálnak 72-féle finissel. Karbonból készítenek motorháztetőt, amelyre szellőzőnyílások is kerülnek, és kérhetőek még karbon légterelők is.

Lényegi változást hoz a Novitec kipufogórendszere, amely sportkatalizátorokat és X-csöves elrendezést használ, opciósan még pillangószelepekkel is ellátható. Ez kihozza a maximumot a 6,5 literes V12-es szívómotorból, a gyárilag 715 lóerős teljesítmény 746 lóerőre emelkedik és a hangélmény is egyedülálló lesz. Az ügyfél döntheti el, hogy rozsdamentes acélból vagy Inconel-ötvözetből készítik el a rendszert, extraként kérhető valódi arany bevonat is.