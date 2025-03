A legnagyobb Renault már a márka csúcsmodelljére hasonlít

Szinte napra pontosan két évvel ezelőtt azzal szembesültünk, hogy a Renault Espace 5. generációja már nyomokban se tartalmaz egyterűs vonásokat, hanem az Austral modell nyújtott karosszériával ellátott változatáról van szó. Időközben aztán bemutatkozott a márka csúcsmodellje, a szintén az Australból induló, de annál sportosabb megjelenést kapó Rafale SUV-kupé, amelyhez most az Espace megjelenése igazodik az áttervezett orral és a hátsó lámpákkal.

A közel két négyzetméteres üvegtetőnél újdonság a Solarbay opció, amikor opálosra kapcsolható az egyébként átlátszó plafon, ezzel javítva az árnyékolást. Ha már a jogszabályok megkövetelik a vezetőt figyelő kamerát, a Renault mérnökei kaptak az alkalmon, így ezt felhasználják a vezető arcfelismeréssel történő azonosítására is, és automatikusan a kedvenc beállításait kapja a felismert ember. A használói profilt az autó kamerájával kell elkészíteni, a létrehozott adatokat pedig nem a felhőben, hanem az autóban tárolják.

Az első sorba új üléseket szerelnek, vannak új kárpitok is – köztük a 98 százalékban újrahasznosított forrásból származó Egée szövet –, javítottak a zajszigetelésen is, és új motortartó bakokat szereltek be. Az E-Tech 200 öntöltő hibrid hajtással (130 LE/205 Nm lágyhibrid benzinmotor, 70 LE/205 Nm villanymotor) szerelt Renault Espace szabványos fogyasztása 4,8 l/100 km.