A Toyota három évtized távlatából feleleveníti az eredeti Smart ötletét

Már jó ideje foglalkoztatja a mikromobilitás is a Toyota konszernt, a 2021-es Tokiói és a 2024-es párizsi olimpiai és paralimpiai játékokra is készített ilyen járműveket, a most bemutatott FT-Me elnevezésű tanulmány pedig azt mutatja, milyen járművet akarnak sorozatgyártásba vinni. Az ötlet egyébként annyiból nem új, hogy anno az első Smart is ugyanilyen felépítést kapott, tehát 2,5 méternél rövidebb a karosszéria, amelynek kontrasztos megjelenését cserélhető műanyag panelokkal érik el. Annyi az újdonság, hogy a japánok európai ED2 formatervező-központjában dolgozó alkotókat bukósisak inspirálta, így sportosan lendületes a vonalvezetés.

A tudás már nem ér fel ehhez, hiszen egy mopedautóról van szó, aminek a teljesítményét/sebességét jogszabályok korlátozzák, cserébe országtól függően már akár 14 éves kortól lehet azokat vezetni a megfelelő engedéllyel. Azzal is a fiatal használókat célozzák, hogy a személyautókból ismert digitális csomagot megkapja a mopedautó is, ami a szülőket megnyugtató vezetőtámogató rendszereket és a fiatalokat érdeklő kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtja. Rendhagyó a vezetés, mert minden ezzel kapcsolatos funkciót (tehát a gáz- és fékpedálkezelést is) a kormányról lehet végezni, ez különösen alkalmassá teszi a Toyota FT-Me-t mozgássérült-járműnek; a kerekesszék tárolást meg kell oldani valahogy, tehát teljesen átalakítás nélkül nem megy a dolog.

A Toyota szerint a mai városi autókhoz képest kilencven százalékkal csökkentik a karbonterhelés, a kicsi és könnyű (és lassú) mopedautó energiafogyasztása harmada a rendes villanyautóknak. Az FT-Me tetőpaneljén elhelyezett napelem kedvező időjárási körülmények között akár napi 20-30 kilométernyi energiát tud beletáplálni az akkumulátorba, ami akár a kábeles töltés szükségét is kiválthatja annak, aki csak ritkán és rövid távokra használja autóját. Az nem derül ki a sajtóközleményből, hogy tervezik-e sorozatgyártásig elvinni a Toyota FT-Me tanulmányt.