Különleges autócsodák és motorok sorakoztak fel a Hungexpón - képek

Idén is két- és négykerekű különlegességek lepték el a Hungexpót, három napon keresztül (március 28-30.), hat pavilonban, több mint 1000 járművel. Természetesen az immár 19 éve megrendezett Autó, Motor és Tuning Show főszereplői az átépített autók, melyeket sokszor látványos installációkkal, hoszteszek társaságában lehet megnézni, de mellettük felvonul az iparág több képviselője is, számos bel- és kültéri betétprogram akad (melyek legnépszerűbbje az off-road és a driftműsor), és tematikus kiállításokat is meg lehet csodálni, például amerikai autókkal és hot-rodokkal, illetve egyedi vagy széria motorkerékpárokkal. Hagyományosan sok érdeklődőt vonz a veterán járművek csarnoka, és több színpadon hírességek vesznek részt beszélgetésekben. Az alábbi galériában némi ízelítőt adunk a show forgatagából, melynek szombati napjára már el is fogyott az összes belépőjegy.