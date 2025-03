Már a Peugeot-nak is van sportos haszonjárműve

Nagy-Britanniában sikeres a Vauxhall Vivaro Sport, úgyhogy most a konszerntárs Peugeot is úgy döntött, hogy megpróbálkozik ezzel. A Peugeot Expert Sport ugyanazt a spoilerkészletet kapja, mint a testvére, mindössze pár matrica jelent eltérést – még a nagy teherbírású Nankang abroncsokkal szerelt 18 colos felnik is azonosak. Az utastérben a Sport felirattal nyomott, sárga díszvarrással ellátott üléskárpit jelenti a változást, az Asphalt felszereltségen felül adják a Comfort és Winter csomagot is, a vásárlónak csak annyit kell eldöntenie, dízel (180 LE) vagy villanymotort (136 LE) kér, egy vagy két üléssort, illetve fehér vagy szürke fényezést. Egyelőre csak Nagy-Britanniában lehet megvásárolni a Peugeot Expert Sport modellt, nincs hír arról, hogy más piacokon is elérhetővé teszik a csomagot.