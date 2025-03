Plug-in hajtással is választható az Audi A5

Az Audi kínálatában az A4 e-tron mellett a belső égésű motort is használó alternatíva az A5-ös, amelynek most debütált az átmenetet jelentő plug-in hibrid változata. Ennél a 2,0 literes turbómotor (252 LE) és egy villanymotor (143 LE) hajt be a nyolcfokozatú automatikus váltóba, ami aztán quattro hajtáson keresztül juttatja el a talajra a programozástól függően 300 LE/450 Nm vagy 367 LE/500 Nm rendszerteljesítményt. Előbbi 5,9, utóbbi 5,1 másodperces 0-100 km/óra gyorsulást ígér, a végsebesség mindkét esetben elektronikusan korlátozott 250 km/óra.

A korábbinál 45 százalékkal nagyobb, nettó 25,9 kWh kapacitású akkumulátort a csomagtérpadló alá építik be, ez akár 116 km-es elektromos hatótávolságot biztosít. A fedélzeti töltő már 11 kW-os, így akár 2,5 óra alatt feltölthető a telep. Megnövelték a fékenergia-visszatermelés mértékét (legfeljebb 88 kW), a vezető több fokozatban állíthatja be a „motorfékhatást”, emellett az új fejlesztésű teljesítményelektronika is javítja az elektromos rész hatásfokát. Az akkumulátor egy 992×996×177 mm-es téglatestet jelent, ami miatt az Audi A5 Avant e-hybrid csomagtartója 361 literes, ez támladöntés után 1306 literre bővül, az Audi A5 Sedan e-hybrid esetén 331-1175 literes a csomagtér.