Ha siet a család: 787 lóerős kombit mutatott be az Audi a Sanghaji Autószalonon

Az E5 Sportback a német autógyártó új, kínai piacra alapított almárkájának, az AUDI-nak (igen, ezt csupa nagybetűvel kell írni) első szériamodelljeként mutatkozott be. A „Kínában Kínának” mottóval kifejlesztett, 4,88 méter hosszú (tehát az A5 és az A6 közti rést töltené be) elektromos prémiumautó

az MG tulajdonosával, a SAIC-kal együttműködésben kifejlesztett, nyolcszáz voltos elektromos architektúrára (ADP-platform) épül,

a csúcsváltozata 787 lóerős, és 770 mérföldes hatótávot kínál.

Még idén elkezdődik a sorozatgyártás, de Európában nem tervezik a típus értékesítését

A dizájn – amely ismerős lehet a tavaly bemutatott E Conceptről – szinte teljesen eltér a márka korábbi modelljei által használt formanyelvtől. Sehol sincs a megszokott négykarikás logó, és sokkal minimalistább a stílus. Belül a műszerfal teljes szélességén végigfut egy hatalmas, 27 colos 4K-kijelző. A Qualcomm Snapdragon 8295 autóipari chipset öt nanométeres pontosságú, és másodpercenként harmincmilliárd művelet elvégzésére képes, az AudiOS operációs rendszer ezért állítólag villámgyorsan reagál a parancsokra.

A Sportback nevű kombi-ferdehátút 2026-ban egy szedán, 2027-ben pedig egy SUV követi majd

Négyféle akkumulátoros-elektromos hajtásláncot kínálnak majd az E5-höz 299, 408, 578, és 787 (!) lóerős rendszerteljesítménnyel.

A 3,4 másodperces gyorsulású csúcsmodell négykerék-meghajtású és Quattro jelzést visel,

míg a belépő verzió egyetlen, hátul elhelyezett villanymotort használ. A 100 kWh-s akkumulátorcsomag akár 770 km hatótávolságot is biztosít az európainál megengedőbb kínai tesztciklus szerint, és megfelelő oszlopról tíz perc alatt képes 370 km megtételéhez elegendő töltést felvenni.

Az új fedélzeti menürendszerben az alkalmazásbolthoz arcfelismerő technológiával lehet hozzáférni

Fejlett önvezetési képességekkel is rendelkezik az új Audi, autópályán és városban egyaránt képes átvenni az irányítást a vezetőtől, érzékeli a közlekedési lámpákat és az akadályokat, és a vezető parancsára előzni is tud. A tetőre szerelt lidardoboz, három nagy hatótávolságú radar, 12 ultrahangos érzékelő és egy sor kamera kombinációja lehetővé teszi, hogy a kínai forgalomban gyakran feltűnő robogós futárokat, tricikliseket és kerékpárosokat is időben észlelje az E5.