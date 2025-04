Idő előtt: Alfa Romeo Stelvio

1910. június 24-én alapították meg az Anonima Lombarda Fabbrica Automobili nevű céget, szóval idén nyáron ünnepli 115 éves fennállását az olasz márka. Nagy dobással készülnek az évfordulóra, akkor leplezik le a Stelvio szabadidő-autó második generációját, amelyről a szabadalmi hivatalba beadott képek most felkerültek az internetre. Jól látszik, hogy nyúlánkabb lesz az STLA Large műszaki alapra épülő karosszéria, új formai elem a a kettéosztott fényszóró és a hátsó lámpák keretbe foglalása. Az új padlólemezzel együtt sokkal fejlettebb vezetőtámogató rendszert is kap az autó, amely benzinmotorral és akkumulátoros-elektromos hajtással is elérhető lesz. Nem tudjuk, hogy megtartják a saját V6-os biturbót, vagy netán áttérnek a soros 6 hengeres Hurricane-blokkra, ahogy azt a szintén az STLA Large alapra épülő Dodge Charger is tette, a fő hangsúly az akkumulátoros-elektromos hajtáson lesz, amiből várható 1, 2 és 3 hajtómotoros változat is. Még az idén várható a hivatalosan a 2026-os modellévhez tartozó második generációs Alfa Romeo Stelvio forgalmazásának megindulása.