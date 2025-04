Nem vicc, hanem igazi autó volt az 1970. április 1-én bemutatott AMG Gremlin

Manapság ugyan három nagy detroiti autógyárról van szó, de fél évszázaddal ezelőtt még ott negyediknek az American Motors Corporation is, amely aztán a Chryslerbe olvadt be. A legkisebb konszernnek nem voltak olyan anyagi lehetőségei, mint a nagyoknak, ezért rendhagyó kisautót készítettek úgy, hogy egyszerűen levágták a normál autó hátulját.

Fotó: American Motors Corporation

Az American Motors vezető formatervezője, Dick Teague egyik alkalmazottjával, Bob Nixonnal közös repülés során dolgozta ki az ötletet 1966-ban, egy hányózacskóra vázolva fel a lehetséges befejezést. Az AMX-GT tanulmányautó az 1968-as New Yorki Autószalonon debütált, a szériaváltozatra 1970. április 1-ig kellett várni. Nem az autó volt bolond, inkább a marketing, hiszen a Gremlin olyan szellemeket jelentett, amelyek a gépek működését akadályozzák – a 2. világháborúban a pilóták használták először ezt, a mozifilm (Szörnyecskék) csak jóval a gyártás leállítása után, 1984-ben debütált –, azonban szándékosan megosztó autót készítettek, és bevállalták ezt a nevet.

Fotó: American Motors Corporation

A Hornet nevű modell hátulját csapták le, a tengelytávolságot 305 mm-rel rövidítették le 2438 mm-re, a karosszéria teljes hossza 4089 mm lett – az aktuális Renault Clio méretéről van szó. Az AMC Gremlin az USA legolcsóbb új autója volt 1879 dolláros indulóárával, igaz, ebbe már nem fért bele a hátsó ülés. Akinek arra is szüksége volt, annak már legalább 1959 dollárt kellett fizetnie – és ekkor adták a csomagtérfedelet kiváltó felnyitható hátsó szélvédőt; alapesetben az első ülések irányából lehetett hozzáférni a csomagtérhez. Korabeli sajtótesztek szerint egyébként a hátsó ülés csak kisgyermekek számára kínált elég helyet, cserében az első sor helykínálata nagyobb autókat idézett.

Fotó: American Motors Corporation

Mivel nem volt pénze fejlesztésre, az American Motors a meglévő erőforrásokat kínálta a Gremlin nevű kisautóhoz, alapmotorként a 3,3 literes (130 LE) soros 6 hengerest adták, opciósan 3,8 literesre (147 LE) lehetett befizetni. 1971-ben aztán törölték az alapmotort, helyette a 3,8-as lett az alapmotor (137 LE), opciósan a 4,2 literest (152 LE) adták – a teljesítmény visszaesése a sűrítési viszony csökkenésének tudható be. 1972-ben az érdektelenség miatt megszűnt a hátsó ülések nélküli változat (18 hónap alatt csak 3017 példány készült), és tovább gyengültek a motorok, a 3,8-as (101 LE) és 4,2-es (112 LE) soros 6 hengeres mellé bevezették az 5,0 literes V8-ast (152 LE). A vontatási csomagban (910 kg) a horog mellett első tárcsafékek is voltak. Az 1972-es modellévben debütált az első gyári garanciaszolgáltatás, az American Motors 12 év 12 000 mérföld (19 308 km) garanciát vállalt – sokat nem kockáztatott, mert a kortárs amerikai autókhoz képest tényleg jó volt az autók megbízhatósága –, ingyenes hívható telefonszámot vezetett be, és csereautót adtak, ha a márkaszerviz nem tudta aznap megoldani a problémát.

Fotó: American Motors Corporation

1973-ban új, a kisebb koccanásokat maradandó alakváltozás nélkül elviselő lökhárítókat kapott az AMC Gremlin, és megjelent a Levi’s belső tér. Mivel a balesetvédelmi (tűzveszély) előírások nem engedték a valódi farmeranyag használatát, arra hasonlító szövetet készítettek, és a ruhákon is használt réz kapcsokat vették át. 1974-ben már olajjal töltött hidraulikus bakokra szerelték a lökhárítókat, a hátsó ülés áttervezésével növelték meg a lábteret. Az 1975-ös modellévben alapfelszerelés lett a katalizátor, új volt az opciós listán az overdrive (gombbal aktiválható kímélő fokozat) a 3 fokozatú kézi kapcsolású váltóhoz. Az American Motors ekkor dobta piacra a Pacer modellt, amely rengeteg vásárlót elcsábított el a Gremlintől. 1976-ban leálltak az 5,0 literes V8-assal (ekkor már csak 122 LE volt a teljesítménye), miután csak 826 darabot értékesítettek belőle, mivel az overdrive-ot készítő brit Laycock de Normanville csődbe ment, 4 fokozatú kézi kapcsolású váltó került az opciós listára.

1977-ben került sor az AMG Gremlin első modellfrissítésére, az új orr 4 centivel lett rövidebb, gumi helyett már szőnyeg került az alapmodell padlójára is, alapfelszerelés lett az első tárcsafék. A saját soros 6 hengeres motoroknál gyengébb, de takarékosabb is volt a Volkswagentől vásárolt 2,0 literes 4 hengeres, amelyért felárat kértek – a 46 171 vásárlóból 7558 kérte ezt az opciót, ami a vezethetőséget is javította azzal, hogy 113 kg-mal csökkent a saját tömeg, jórészt az első tengelyen. Az utolsó 1978-as modellévre új, a Concord típusból származó műszerfalat adtak, de ez se mentette meg az autót, amelyből mindössze 22 104 példányt készítettek. Gyártásának 9 éve alatt összesen 671 475 AMC Gremlin készült az Egyesült Államokban. Mexikóban az Vehiculos Automotores Mexicanos (amiben az AMC-nek 38%-os tulajdonrésze volt) 1974-ben kezdte el gyártani a Gremlint és azt egészen 1983-ig piacon tartották, csak a magasabb oktánszámú benzinhez igazított soros 6 hengeresekkel gyártották.