Visszatérnek Magyarországra a híres Jawa motorkerékpárok

Nemcsak az anyagi lehetőségeken múlt, hanem kissé hitbéli kérdés is volt a szocializmus évei alatt, hogy a három elérhető tömegmárka közül melyiktől választott nagymotort a magyar vásárló (nem számítva a drágább, négyütemű Ural/Dnyeper gépeket). Adott volt a keletnémet MZ, a csehszlovák Jawa, illetve a hazai Pannónia, ám utóbbi gyártása már 1975-ben megszűnt. A rendszerváltás után több felvonásban az MZ életben tartásával, illetve feltámasztásával is kísérleteztek, végül azonban a kétezres években lehúzták a rolót a német márkánál.

Így fest a fenti nyitóképen is látható 300 CL modell műszerfala. Fotó: Jawa Moto s.r.o.

Majdnem hasonló sorsra jutott a cseh Jawa is, melynek névhasználati jogait 2016-ban megvásárolta az indiai Mahindra konszern, és két évvel később bevezetett klasszikus motorjai nagy sikert arattak az ázsiai belpiacon.

Ezután sorra támasztották fel a legendás Jawa formákat és neveket,

majd az eladások növekedését látva úgy döntöttek, visszatérnek a márkával az európai piacokra – elsőként, 2020-ban természetesen Csehországba, ahol amúgy az eredeti cég jogutódja Jawa Moto néven máig működik (és kis szériában meglepően színes palettát kínál).

Feltámasztották az ikonikus Pérák nevet is, merev hátsó villára emlékeztető optikával és sok további szép részlettel. Fotó: Jawa Moto s.r.o.

Most újabb fontos lépeshez érkezik a terjeszkedés, ugyanis sokak örömére a 96 éves márka visszatér Magyarországra. Már működik az importőr honlapja, a Parts&Bikes cég pedig május 31-én teszteléssel egybekötött nyílt napon mutatja be a cseh–indiai gépeket. Természetesen ezek már nem két-, hanem négyüteműek, a sort a 23 lóerős 300 CL és Forty Two típusok nyitják retró fazonnal, 2,22, illetve 2,11 millió forintos árral. Felettük helyezkednek el a sorban a 350-es, 30 lóerős Pérák, illetve Bobber modellek (2,37 és 2,56 millió forint), míg a sort kakukktojásként a modern, 400 köbcentis (43 lóerős) Geeny modell zárja, 2,42 milliós áron. Kíváncsian várjuk az első találkozást!