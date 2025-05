Ötszázmillió motorkerékpárt gyártott a Honda

A Dream D-Type motorkerékpárral indult a Honda még 1949-ben, és most egyedülálló mérföldkőhöz érkeztek el, hiszen az 500 milliomodik motorkerékpár elkészültét ünnepelhették. Az első 100 milliót (Super Cub) 1997-ben ünnepelték, 2008-ban érték el a 200 milliót, 2014-ben a 300 milliót (Gold Wing), 2025-ben jött el az 500 milliós mérföldkő, ami egy Activa lett, ami a Honda Motorcycle and Scooter India Private Limited (HMSI) 4. számú üzemében, a gudzsarati Vittalpurban gördült le a futószalagról.

A Honda mindig igyekezett ott gyártani a motorkerékpárokat, ahol kereslet volt rájuk, első külföldi gyárát 1963-ban Belgiumban nyitotta. 2018-ban évi 20 milliós kapacitásnál tartottak, amit 2019-re megdupláztak és évi 40 millióra növelték, a koronavírus-járvány miatt egy kicsit visszaesett a termelés, de mára megint teljes gőzzel mennek a Honda gyárai. Aktuálisan 23 országban 37 gyárban készülnek Honda motorkerékpárok, több mint 30 000 márkakereskedés foglalkozik az ügyfelekkel.

– Soichiro Honda egykoron motorkerékpár-gyártóként hívta életre a Honda vállalatot, ezért továbbra is ez a legfőbb üzletágunk. Az elmúlt évtizedek során termékeink és szolgáltatásaink világszerte elnyerték az ügyfelek bizalmát, így a Honda által gyártott motorok száma elérhette a félmilliárdot. Szeretném megköszönni minden vásárlónak, részvénytulajdonosnak és munkatársnak, hogy segített elérni ezt a mérföldkövet, beleértve a fejlesztés, a gyártás, a szolgáltatás területén dolgozókat is. A Honda továbbra is készen áll a kihívások leküzdésére, és azon fáradozik, hogy még több ember életét tegye jobbá a Földön – mondta Toshihiro Mibe, a Honda Motor Co., Ltd. elnök-vezérigazgatója.

A Honda motorkerékpár-gyártó tevékenységének főbb mozzanatai

• 1948 A Honda Motor Co., Ltd. megalapítása

• 1949 Bemutatkozik az első teljes értékű Honda motorkerékpár, a Dream D-type

• 1958 Debütál az első Super Cub, a Super Cub C100

• 1959 A Honda motorkerékpár-gyártási kapacitása világelső szintre nő

• 1963 Megkezdődik a motorkerékpár-gyártás a Honda első külföldi üzemében, Belgiumban

• 1967 Thaiföldön is elindul a Honda motorkerékpárok gyártása

• 1968 Az összesített darabszám eléri a 10 milliót

• 1969 Megérkezik a szalonokba a CB750

• 1971 Indonéziában is elindul a Honda motorkerékpárok gyártása

• 1971 Olaszországban is elindul a Honda motorkerékpárok gyártása

• 1975 Szalonokban a GL1000 Gold Wing

• 1976 Brazíliában is elindul a Honda motorkerékpárok gyártása

• 1979 Az Egyesült Államokban is elindul a Honda motorkerékpárok gyártása

• 1980 Nigériában is elindul a Honda motorkerékpárok gyártása

• 1984 Az összesített darabszám eléri a 50 milliót

• 1986 Megjelenik a kínálatban az XRV650 Africa Twin

• 1992 Kínában is elindul a Honda motorkerékpárok gyártása

• 1992 Kapható a CBR900RR Fireblade

• 1997 Vietnamban is elindul a Honda motorkerékpárok gyártása

• 1997 Az összesített darabszám eléri a 100 milliót (48 év eredménye)

• 2001 Indiában is elindul a Honda motorkerékpárok gyártása

• 2001 A Hornet 600 az első nagy köbcentis Honda motorkerékpár, ami külföldön készül

• 2004 Az éves gyártási kapacitás eléri a 10 milliós darabszámot

• 2005 A Honda bemutatja a világ első légzsákkal felszerelt motorkerékpárját, a GL1800 Gold Winget

• 2008 Az összesített darabszám eléri a 200 milliót (11 évvel a 100 milliós darabszám elérését követően)

• 2009 A Tokiói Motor Show-n leleplezik a VFR1200F-et, a világ első dupla kuplungos automatikus váltóval felszerelt motorkerékpárját

• 2013 Bangladesben is elindul a Honda motorkerékpárok gyártása

• 2014 Az összesített darabszám eléri a 300 milliót (hat évvel a 200 milliós darabszám elérését követően)

• 2014 A Honda Super Cub kivívja a legnagyobb példányszámban eladott motorkerékpár címét (összesen 87 millió Super Cub kelt el 160 országban)

• 2018 Az éves gyártási kapacitás először lépi át a 20 milliós darabszámot

• 2019 Az összesített darabszám eléri a 400 milliót (öt évvel a 300 milliós darabszám elérését követően)

• 2022 A Mobile Power Pack e: (MPP) akkumulátorcsomagra épülő EM1 e: elektromos robogó bemutatkozásával megkezdődik a Honda elektromos átállása Európában

• 2022 Bemutatkozásának 25 éves évfordulóját ünnepli a Fireblade

• 2023 A Honda bemutatja a Honda E-Clutch tengelykapcsolót

• 2024 Lehull a lepel a márka első teljes méretű, elektromos FUN motorkerékpárjának tanulmányváltozatáról és az új, elektromos kompresszorral felszerelt, V3-as koncepciómotorról

• 2025 Az összesített darabszám eléri a 500 milliót (hat évvel a 400 milliós darabszám elérését követően)

• 2025 Színre lépésének 50. évfordulóját ünnepli a Gold Wing