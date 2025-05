Bár az Abarth 695 már hónapok óta halott, azért készül még belőle egy limitált széria

A benzinmotoros FIAT 500-as már nem elérhető Európában, ami az Abarth 595/695 széria végét is jelentette, hiszen a fennmaradó piacokon az útminőség nem komálja az pöttömnyi izomautó üzemeltetését. Az új modellből faragott benzines kivitel még csak az előszériánál tart, és egészen biztosan nem kapja meg az 1,4 literes turbómotort, ami az Abarth változat lényege – különösen a Record Monza gyári sportkipufogóval!

Azonban a FIAT nem hagyja magát eltántorítani a szándékától egy olyan apró tény miatt, hogy már nem gyárt egy autót, hiszen a Heritage-részleg Reloaded by Creators programjának keretében most egy új szériát jelentettek be, az Abarth 695 Club Italia nevű, nyolc, azaz nyolc darab autóra limitált sorozatot. Ezek az autók egyébként nem kerülnek a szabadpiacra, a gyár által felújított és módosított autókat a Club Italia nevű, az olasz autók megmentésén és népszerűsítésén munkálkodó autósklub tagjainak ajánlják fel megvételre.

Fotó: Edoardo Di Pisa

Az Officine Classiche csapat tagjai a karosszéria felső részét kék, az alsót zöldre fényezik, a kettőt pedig piros csíkozással választják ezzel – ezek a klub színei. A 17 colos könnyűfém felnik, a tükörházak és a Club Italia jelvények rézszínűek. Az utastérben tombolták ki magukat a gyáriak, a kagylóüléseket egyedi dohányszínű bőrrel vonták be, a kormány Alcantara/bőr kárpitot kapott. Az utastérben a támlára hímezve és a motorindító gombra festve jelenik meg a Club Italia logó.

Fotó: Edoardo Di Pisa

Az Abarth 695 Club Italia széria tagjai a valaha legyártott utolsó benzinmotoros Abarthok, amelyek eddig egy raktárban pihentek. A 180 lóerős turbómotor jóvoltából 6,7 másodperces 0–100 km/óra gyorsulásra képesek, csúcssebességük 225 km/óra. Természetesen ott van a fedélzeten a Record Monza kipufogó, a Koni FSD lengéscsillapítók és a piros nyergekkel rendelkező Brembo fékrendszer is. Az autókhoz nemcsak passzoló dokumentációt mellékelnek, de az utastérben és a motortérben is elhelyeznek egy fémplakettet, amelyek a sorszám mellett az első tulajdonos neve is olvasható lesz.