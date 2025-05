Bemutatkozott a Xiaomi második villanyautója, a YU7 SUV

Megizzadtak a formatervezők, mire elkészítették a Xiaomi YU7 szabadidő-autó karosszériáját, egészen pontosan az első fedélen kellett túlórázniuk. A sorozatgyártású autók között jelenleg a legnagyobb, 3,11 négyzetméteres alumínium fedél ugyanis nem csak esztétikai szerepet tölt be, de fontos része az aerodinamikai csomagnak is, a fényszórók felső része légbeömlő, innen irányítják át a levegő egy részét az oldalfalhoz.

Az SU7 számára kifejlesztett Modena műszaki alapot és az acél/alumínium karosszériaszerkezetet a szabadidő-autó igényeihez alakították, megnövelték az első energiaelnyelő zóna méretét, a padló alá került egy extra keresztmerevítő, ami az akkumulátornak is extra védelmet nyújt a külső behatások ellen. A Xiaomi kínai vállalatokkal, kutatóintézetekkel és felsőoktatási intézményekkel közösen kifejlesztett egy új nagyszilárdságú acélt, ami 40%-kal nagyobb merevséget biztosít, miközben nem lesz sprődebb. Az ajtókban lévő, oldalütközés esetén védelmet biztosító merevítők is ebből készülnek, de az A és B oszlopokat is ilyennel erősítették meg – előbbinél 35, utóbbinál 70,5%-kal nőtt a terhelhetőség a hagyományos nagyszilárdságú acélhoz képest. Teljesen új az elektromos rendszer, a korábbi 4 helyett már csak 1 központi számítógép van, így 6,85 kg-ról 3,6 kg-ra sikerült csökkenteni ezek/ennek tömegét. Az indulás mindössze 1,35 másodpercig tart, mindössze 15 perc alatt végez a távoli frissítésekkel a rendszer. Az Nvidia legújabb, Lidar érzékelős vezetőtámogató rendszerét használják.

A Xiaomi YU7 karosszériája 4999 mm hosszú, 1996 mm széles és 1600 mm magas, a tengelytávolság 3000 mm. Nagy gondot fordítottak a forma megalkotásánál a megfelelő arányokra, a hátsó lámpa még pirosabb fényben világít, a kilincsek a használó közeledtére automatikusan bújnak elő az oldalfal síkjából. A légellenállást a karosszériában elhelyezett 10 légcsatorna, 19 légterelő és szükség esetén elzárható hűtőnyílás javítja, és természetesen teljesen beburkolták a padlót is. Az aerodinamikai optimalizálás a gyár állítása szerint 59 km-rel javítja a CLTC-hatótávolságot, a légellenállási tényező Cw 0,245.

Fotó: Xiaomi

Bent a legszembetűnőbb újdonság a szélvédő tövében lévő, 3 monitorból összeállított 1,1 méter széles kijelző, ami kiegészíti a 16,1 colos képátlójú központi érintőképernyőt. Különösen sötét A Nappa-bőrrel kárpitozott első- és a hátsó ülések is elektromos állításúak, elöl masszázsfunkció is van. Minden érintési felületet puha anyagok borítanak, vaj, narancs és sötétkék belső hangulat közül lehet választani. A hátsó üléseket is érintő funkciókat az első ülések közötti konzol végén elhelyezett érintőképernyőről lehet vezérelni. A tervezésnél 1,88 méter magas embereket vettek alapul, nekik elöl 100, hátul 77 mm-es fejterük marad – a széria üvegtető 1,7 négyzetméteres. A hátsó csomagtér 678 literes, ez támladöntés után 1758 literesre bővíthető, az első csomagtér 141 literes.

Hátsókerékhajtású a Xiaomi YU7 alapváltozata, a hajtómotor 320 LE/528 Nm teljesítményű, a 96,3 kWh kapacitású akkumulátor 835 km-es CLTC-hatótávolságot biztosít. A YU7 Pro már 2 hajtómotoros összkerékhajtást kap 496 LE/690 Nm rendszerteljesítménnyel, a 96,3 kWh-s akkumulátorral 770 km-es a CLTC-hatótávolság. A csúcsmodell YU7 Max esetén már 690 LE/866 Nm a rendszerteljesítmény, ez 3,23 másodperces 0-100 km/óra sprintre elég, a csúcssebesség 253 km/óra. Itt 101,7 kWh kapacitású az akkumulátor, ami 760 km-es CLTC-hatótávolságot biztosít. A 800 voltos nagyfeszültségű rész gyors töltést tesz lehetővé, megfelelő oszlopon a 10-80% töltés 12 perc alatt megvan, 15 perc alatt 620 km megtételére elég energia vételezhető. Alapfelszerelés a légrugózás (75 mm-es állítási tartomány, a maximális hasmagasság 222 mm lehet) és az elektronikus vezérlésű lengéscsillapítás, a fékeket a Brembo szállítja, a fékút 100 km/órás sebességről 33,9 m.

A Xiaomi szabadidő-autóját a cég 15. születésnapján leplezték le, a vételárakat csak később árulják el. Eredetileg az áprilisban megrendezett Sanghaji Autószalonon akarták bemutatni a Xiaomi szabadidő-autóját, de mivel nem sokkal azt megelőzően a cég egy önvezető tesztautója halálos baleset részese volt, és inkább elhalasztották a leleplezést, hogy felülvizsgálják a biztonsági protokollokat. Ha minden jól megy, az első YU7-es szabadidő-autók júliusban kerülnek az utakra Kínában.