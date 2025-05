Megmutatják az Opel Frontera kalandos oldalát

Noha a padlólemez lehetőséget ad rá, egyelőre nincs szó arról, hogy az új Frontera is megkapná a hátsó hajtómotoros összkerékhajtást. Ez azért merül fel, mert a Wörthersee mellett megrendezendő XS Carnight tuningtalálkozóra megépítették a terepjárós vonásokat mutató Opel Frontera Gravel tanulmányt.

Az Opel már évek óta együttműködik a BlackFish és XS tuningműhelyekkel, amelyek idén az akkumulátoros-elektromos hajtású kis szabadidő-autót vadították meg. A kerékjáratokba 16x7 colos Borbet CWE felnik kerültek terepmintás abroncsokkal, a karosszéria nagy részét Desert Stone színű fóliával vonták be, a motorháztető és a tető mattfekete, narancs részletek és kiegészítő fényszórók teszik teljessé a képet. Elöl csörlő és könnyen hozzáférhető vontatási pont is van, a hátsó oldalablakokat külső tárolódobozzal/rámpával takarták el, nagy méretű tetőcsomagtartó koronázza meg az alkotást. Az utasteret a fekete szín uralja, de itt is megjelennek a narancs díszek.