Menő formákkal született újjá a rendszerváltás környékének Skodája, a Favorit

Arra biztatja formatervezőit a Škoda, hogy az „Icons get a makeover” programon belül a márka korábbi legendás járműveit álmodják újra. Az egész a Felicia kabrióval indult, az évek során láttunk már modernizált 110 R kupét, kempingautóként újragondolt kisbuszt, de a vámpír szerepét játszó filmautóba is új életet leheltek. A 200 RS raliautó modern WRC-vonásokkal született újjá, az 1100 OHC versenyautót a Formula E világába helyezték át, legutóbb a Slavia motorkerékpárból lett villanymotoros café racer. Ebbe a sorozatba illeszkedik a most bemutatott Škoda Favorit, amelyet az eredetinek megfelelően széles tömegeknek szánt praktikus autóként gondoltak újra.

A nyolcvanas években a vasfüggöny innenső oldalán kifejlesztett autó állta a versenyt a kortárs nyugati konstrukciókkal, erejükön felül dolgoztak a cseh gyár mérnökei, hogy összehozzák a járművet, ami aztán a Volkswagen figyelmét is felkeltette – a többi ma már történelem. Ljudmil Slavov formatervező vállalkozott arra, hogy az aktuális Modern Solid formavilágba helyezi át a Favoritot, munkaidő után mintegy 120 órát töltött a vázlatok elkészítésével – ezúton is szeretné megköszönni feleségének a támogatását –, illetve a 3D-modellezéssel foglalkozó kollégája, David Stingl segítségével az egyszerű kétdimenziós rajzokból valódi térfogattal rendelkező digitális terveket faragtak.

Megkönnyítette a mai formatervezők dolgát, hogy anno a Bertone stúdióban is azon elvek alapján készítették el a megjelenést, mint amiről a Modern Solid szól: egyszerű, de szemrevaló autó a tömegeknek. Ljudmil Slavov ragaszkodott a személyautó-felépítéshez, de azért az akkumulátoros-elektromos hajtás miatt a korabelinél magasabb karosszériát tervezett, hogy legyen helye a padlóba szerelt akkumulátornak. Szándékosan hagyta el a Tech-Deck arc elnevezésű modern formai elemet, helyette az eredeti fényszórókat megidéző LED-es lámpákat képzelt, ennek oka, hogy anno az olaszok a cseh ipar által már előre elkészített fényszóró-foncsorhoz kellett igazodniuk – amit az ötszögletű üveggel sikeresen integráltak a megjelenésbe –, és ő is ragaszkodott ehhez a megkötéshez.

Számos vázlat készült a táblagépen, sokat konzultált a kollégáival is Ljudmil Slavov, mire úgy érezte, sikerült retró-részletek nélkül is jól megragadnia az eredeti Favorit szellemiségét. Barátságos, a hétköznapi feladatok ellátására tökéletesen alkalmas villanymotoros kisautóként született újjá a Škoda Favorit. Persze a digitális fejlesztés lehetővé teszi olyan megoldások használatát, mint az egymással szembe nyíló ajtók.

A rend kedvéért a sikeres raliautót is újraálmodta a 11 éves korában Bulgáriából Cehországba költöző, és immár több mint 25 éve ott élő formatervező, annál már felfedezhetőek retrós elemek is az eredetinek megfelelően fényezetlen fekete műanyagból készített lökhárítókkal, az oldalfalon végigfutó jellegzetes karaktervonallal, no és a kilincsekből ítélve hagyományos módon feltáruló ajtókkal… A modern Škoda Favorit megmarad a digitális térben, a szabadidő-autók korában nincs sok esély arra, hogy valósággá válhat.