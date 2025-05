Szafariautóra van szüksége Oroszországnak, avagy mi mindenre jó egy mentőautó

Karosszériaépítéssel foglalkozik a Nyizsnij Novgorodi Universal NN nevű műhely, amely az UAZ Profi pickup alapján már régóta kínál terepjáró mentőautót. Ezt a karosszériát alapul véve három évvel ezelőtt készítették el a Safari nevű kilencszemélyes, vászontetős járművet, amelyet azóta a Krím félszigeten teszteltek.

Most befejezettnek nyilvánították a fejlesztést és hivatalosan is megkezdték a sorozatgyártást – mármint bejelentették azt, hiszen egyelőre még a megrendeléseket várják. Oroszország-szerte a turisztikai szektort célozzák a járművel, amivel olyan helyekre lehet eljuttatni a turistákat, ahová a meglévő járművekkel nem tudták azt megtenni a vállalkozások. Az átalakításhoz a mentőautó-karosszéria vázát veszik alapul, de arra új műanyag karosszériaelemeket építenek rá, az időjárás elleni védelemről szükség esetén vászontető gondoskodik.

Az Universal NN máris a jármű továbbfejlesztésén dolgozik, úgy vélik, hogy zárt, üvegezett oldalfalú karosszériával terepjáró kisbuszként is lehet esélye a piacon a járműnek. Ehhez a modellhez olyan tetőpanelt is készítenek, ami nagy méretű fejteret biztosít elöl is a járművön belüli mozgás megkönnyítésére, illetve ebben a részben információs kijelző is elhelyezhető. Műszakilag egyébként nem nyúlnak az UAZ Profi technikájához, megtartják a 2,7 literes benzinmotort és a terepfokozattal ellátott kapcsolható összkerékhajtást.