Visszatért a 37-es főút réme, aki autók elé ugrik a körforgalmakban

A férfit ezúttal a 37-es főúton, a krematórium közelében látták, és most már nem egyedül. A közösségi oldalon megosztott helyi bejegyzés szerint több autós is találkozott vele, sőt a beszámolók alapján már egy társa is van – közölte a Tények.hu.

A fantomszerű alak először idén februárban hívta fel magára a figyelmet. Zavarba hozta és megrémítette a közlekedőket azzal, hogy autójuk elé ugrott, és utána különböző szívességeket kért. Aki meg nem állt meg, annak gyakran kővel dobálta meg az autóját. Egyelőre nem tudni, ki vagy kik állnak a jelenség mögött, és hogy mi célból jelennek meg újra meg újra forgalmas útszakaszokon.