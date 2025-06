Visszatér a Nascar versenysorozatba a Ram márka

Anno az előző generációs Ram 1500-as piacra dobása miatt hagyott fel a Nascar Craftsman Truck Seriesben való indulással a Ram márka, most pedig a Hemi V8-as visszatérését kísérő kampány keretében térnek vissza oda. Tim Kuniskis, a márka igazgatója szerint a kereskedők és a rajongók is évek óta kérték a visszatérést, de az utolsó tized mindig hiányzott. Most, hogy Carlos Tavares hiányzik, semmi akadálya a visszatérésnek…

Fotó: Stellantis

A Michigan International Speedwayen mutatták meg a 2026 februárjában rajthoz álló versenyautót, amely fekete-vörös megjelenést kap. A megjelenés erősen hasonlít az utcai autóra, de áramvonalasabb a kialakítás, elöl szinte teljesen befalazták a szellőzőnyílásokat, épp csak annyit hagytak meg, hogy a 9000/perc feletti fordulatszámot elérni képes verseny V8-as elég levegőt kapjon.