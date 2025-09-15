autós hírEurópai mobilitási hétemisszió

Félhetnek a füstölő autók tulajdonosai: négy nagyvárosban kezdik el mérni a járművek kibocsátását

Fontos Közúti Közlekedési Környezetvédelmi Akciót tartanak az Európai Mobilitási Héten, ezer autót fognak megvizsgálni.

2025. 09. 15. 12:13
Forrás: Wynn's
Az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) támogatásával, immár 29. alkalommal, szeptember 15. és 19. között rendezik meg a Közúti Közlekedési Környezetvédelmi Akciót. Az Európai Mobilitási Hét az Európai Bizottság fenntartható városi mobilitásról szóló kiemelt figyelemfelkeltő kampánya. 

Az akciósorozat célja a forgalomban részt vevő gépjárművek állapotfelmérése és környezetre káros hatásainak vizsgálata.

A Közúti Közlekedési Környezetvédelmi Akcióban, öt napon keresztül (hétfőtől - péntekig), az ország négy városában: Budapesten, Debrecenben, Győrben és Szegeden naponta változó helyszíneken a területileg illetékes Közlekedési Felügyelőségek a közúti környezetvédelmi ellenőrzések alkalmával mintegy 1000 mérést végeznek.

A gépkocsik vezetői az ellenőrzés során autójuk állapotáról kapnak tájékoztatást, egyúttal tudomást szerezhetnek az esetleges problémákról is. 

Az erősen szennyező gépkocsival közlekedőknek meghatározott időn belül történő időszakos műszaki-környezetvédelmi vizsgálaton kell megjelenniük járművükkel.

20250701 Budapest Közlekedési káosz és dugó a belvárosban. Fotó: Csudai Sándor (CSS) MW
Fotó: Csudai Sándor

A Közlekedéstudományi Intézet (KTI) által szervezett kampány legfőbb célja, hogy átfogó képet kapjanak a Magyarországon forgalomban lévő gépkocsi-állomány károsanyag kibocsátásának évenkénti változásáról és a gépjárművek állapotáról, ideértve az átlag életkort és az erózió mértékét. A kapott adatok és azok előző években mért adatokkal történő összehasonlítása segítségével a változás mértéke könnyen kimutatható.

A forgalomban részt vevő gépjárművek károsanyag-kibocsátásának vizsgálata benzin üzemű járműveknél gázanalizátor segítségével történik, amely során szén-monoxid, szén-dioxid, hidrogén-klorid és oxigén szintet, továbbá az úgynevezett Lambda-értéket mérnek. Dízel üzemű gépjárműveknél füstölésmérővel (opacitás mérővel) történik a mérés. A szokásos gázanalizátoros technológiákon felül, az előző évekhez hasonlóan, vizsgálják a részecskeszámot is. A részecskeszám-mérés lehetővé teszi a részecskeszűrők állapotának ellenőrzését, az esetleges átfúrt, módosított vagy bármely módon manipulált szűrők azonosítását. Ezek a technológiák a műszaki vizsgaállomásokon alkalmazott műszaki megoldásokkal teljesen megegyeznek és megfelelnek a hatályos környezetvédelmi előírásoknak. 

A méréseket a vizsgaállomásokon is dolgozó, a kormányhivatalokhoz tartozó szakemberek hajtják végre, akik 

a mérések mellett szemrevételezéses állapotfelmérést is végeznek.

Jellemzően szivárgások feltárása, a környezetre káros meghibásodásra utaló nyomok keresése a fő feladat. Ha esetleg szabálytalan módosítás található a gépjárművön, akkor a mérést végrehajtók felhívják a figyelmet a szabálytalanságra, annak szükséges helyreállításáról tájékoztatást adnak.

 

