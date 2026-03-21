Ezek a legolcsóbban fenntartható használt autók

Az üzemanyagtól az alkatrészeken át a szervizlátogatásig az autók karbantartásának költségei legalább annyival nőttek az utóbbi években, mint maguk a járművek árai. Bár az értékcsökkenés általában a legnagyobb költségblokk a járműtulajdonosok számára, a karbantartási költségek mostanában éppen a magas üzemanyagárak miatt kerülnek előtérbe. Az ADAC ezért megvizsgálta, mely belső égésű motoros használt autók a leginkább költséghatékonyak a rendszeres karbantartásukat tekintve.

A számítás hároméves járműveket vett alapul, amit további öt évig fognak használni. Ebben az időszakban évente 15 ezer kilométert vezetik őket. Minden releváns tényező szerepel a számításban: működési költségek (üzemanyag, olaj, AdBlue, gondozás), fix költségek (németországi adó, biztosítás) és a szervizköltségek (ellenőrzés, kopás, gumiacsere). Az értékcsökkenést szándékosan kihagyták az egyenletből, mert a tapasztalatok szerint sok használtautó-vásárló számára ez a szempont alig játszik szerepet a vásárlási döntésben.

Nem meglepő, hogy sok mini- és kisautó végzett elöl: alacsony súlyuk miatt kevesebb üzemanyagot és féket fogyasztanak, mint a nagyobb járművek. A rangsorban az első helyen az LPG-vel működő Dacia Sandero áll, amelynél a havi karbantartási költségek mindössze 318 euró (125 ezer forint) rúgnak. A győzelmet mindenekelőtt az olcsó LPG-hajtás hozta meg a román kisautónak. Ha viszont benzinnel tankolják, ami szintén technikailag lehetséges, a karbantartási költségek magasabbak.

A benzinmotorosok is képesek behatolni hasonló költségtartományokba: a Mazda2 Hybrid havonta mindössze hét euróval több, mint a Dacia, és a harmadik helyen még a Skoda Scala (332 euró) is áll, amely az alsó középosztályba tartozik. Családbarát használt autók is elérhetők viszonylag alacsony havi költséggel: a 16. helyen a Golf Variant áll, amely bőséges tárolóhellyel rendelkezik, és szintén viszonylag olcsó, 346 euróért.

Olcsó használt autó választásakor a motor fontos szerepet játszik: minél kisebb és hatékonyabb a motor, annál alacsonyabb az üzemanyag-fogyasztás és karbantartási költségek (pl. olajcsere). Ezenkívül ezek a járművek gyakran olcsóbbak a biztosításban. Itt fontos, hogy minden igényhez megfelelő egyensúlyt találjunk, hogy a vezetési kényelem és az alacsony költségek arányban legyenek egymással.