autós hírhasznált autóADAC

Ezek a legolcsóbban fenntartható használt autók

A német autóklub, az ADAC szerint a motorválasztás kulcsfontosságú: a kisebb, hatékonyabb erőforrások nemcsak kevesebbet fogyasztanak, de a karbantartásuk és a biztosításuk is olcsóbb lehet.

2026. 03. 21. 9:38
Dacia Sandero
Fotó: Adrien Cortesi Forrás: Dacia
Az üzemanyagtól az alkatrészeken át a szervizlátogatásig az autók karbantartásának költségei legalább annyival nőttek az utóbbi években, mint maguk a járművek árai. Bár az értékcsökkenés általában a legnagyobb költségblokk a járműtulajdonosok számára, a karbantartási költségek mostanában éppen a magas üzemanyagárak miatt kerülnek előtérbe. Az ADAC ezért megvizsgálta, mely belső égésű motoros használt autók a leginkább költséghatékonyak a rendszeres karbantartásukat tekintve.

A számítás hároméves járműveket vett alapul, amit további öt évig fognak használni. Ebben az időszakban évente 15 ezer kilométert vezetik őket. Minden releváns tényező szerepel a számításban: működési költségek (üzemanyag, olaj, AdBlue, gondozás), fix költségek (németországi adó, biztosítás) és a szervizköltségek (ellenőrzés, kopás, gumiacsere). Az értékcsökkenést szándékosan kihagyták az egyenletből, mert a tapasztalatok szerint sok használtautó-vásárló számára ez a szempont alig játszik szerepet a vásárlási döntésben.

Fotó: Mazda

Nem meglepő, hogy sok mini- és kisautó végzett elöl: alacsony súlyuk miatt kevesebb üzemanyagot és féket fogyasztanak, mint a nagyobb járművek. A rangsorban az első helyen az LPG-vel működő Dacia Sandero áll, amelynél a havi karbantartási költségek mindössze 318 euró (125 ezer forint) rúgnak. A győzelmet mindenekelőtt az olcsó LPG-hajtás hozta meg a román kisautónak. Ha viszont benzinnel tankolják, ami szintén technikailag lehetséges, a karbantartási költségek magasabbak. 

A benzinmotorosok is képesek behatolni hasonló költségtartományokba: a Mazda2 Hybrid havonta mindössze hét euróval több, mint a Dacia, és a harmadik helyen még a Skoda Scala (332 euró) is áll, amely az alsó középosztályba tartozik. Családbarát használt autók is elérhetők viszonylag alacsony havi költséggel: a 16. helyen a Golf Variant áll, amely bőséges tárolóhellyel rendelkezik, és szintén viszonylag olcsó, 346 euróért.

Fotó: Skoda Auto

Olcsó használt autó választásakor a motor fontos szerepet játszik: minél kisebb és hatékonyabb a motor, annál alacsonyabb az üzemanyag-fogyasztás és karbantartási költségek (pl. olajcsere). Ezenkívül ezek a járművek gyakran olcsóbbak a biztosításban. Itt fontos, hogy minden igényhez megfelelő egyensúlyt találjunk, hogy a vezetési kényelem és az alacsony költségek arányban legyenek egymással.

A hároméves autók közül a legolcsóbban fenntarthatók az ADAC szerint:

  1. Dacia Sandero TCe 100 ECO-G   318 € (~125 ezer Ft)
  2. Mazda2 Hybrid   325 € (~128 ezer Ft)
  3. Skoda Scala 1.0 TSI    332 € (~131 ezer Ft)
  4. Dacia Sandero Stepway TCe 100 ECO-G   335 € (~132 ezer Ft)
  5. Toyota Aygo X 1.0    337 € (~132 ezer Ft)
  6. SEAT Arona 1.0 TSI    338 € (~133 ezer Ft)
  7. Skoda Fabia 1.0 MPI    338 € (~133 ezer Ft)
  8. Skoda Fabia 1.0 TSI    338 € (~133 ezer Ft)
  9. SEAT  Ibiza 1.0 TSI    339 € (~133 ezer Ft)
  10. Skoda Kamiq 1.0 TSI    339 € (~133 ezer Ft)
  11. Toyota Yaris 1.5 Hybrid 340 € (~134 ezer Ft)
  12. SEAT Ibiza 1.0 MPI    340 € (~134 ezer Ft)
  13. Renault Twingo SCe 65    343 € (~135 ezer Ft)
  14. Volkswagen Taigo 1.0 TSI    343 € (~135 ezer Ft)
  15. Suzuki Swift 1.2 Dualjet Hybrid    344 € (~135 ezer Ft)
  16. Volkswagen Golf Variant 1.0 eTSI DSG    346 € (~136 ezer Ft)
  17. Dacia Sandero TCe 90  346 € (~136 ezer Ft)
  18. Kia Picanto 1.0  347 € (~136 ezer Ft)
  19. Suzuki Ignis 1.2 Dualjet Hybrid  348 € (~137 ezer Ft)
  20. Volkswagen  Polo 1.0  349 € (~137 ezer Ft)

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Megyeri Dávid
idezojelekKun Béla

Kun Béla útján Ukrán Péter

Megyeri Dávid avatarja

A kommunista népbiztos tiltott be 1919-ben a Népszava és a Vörös Újság kivételével minden lapot.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu