Magyarországon gyártott autó is bekerült a legmegbízhatóbb használtak közé

Az európai autógyártók szövetsége, az ACEA legfrissebb adatai szerint az Európai Unió útjain közlekedő személyautók átlagos életkora 12,3 év. Magyarországon ennél is rosszabb a helyzet, itt átlagosan 14,6 éves autókkal jár a lakosság.

Nagy-Britanniában mindössze 9,8 év az autók átlagéletkora, ám még ez is azt jelenti, hogy az autók még a legnagyvonalúbb garanciális konstrukciók esetén is kiléptek a „védett korból”. Ez adja az olyan, kiterjesztett garanciális szolgáltatásokra szakosodott szervezetek ügyfélbázisát, mint a brit Warrantywise, amely az ezredfordulón kezdte meg működését, és ma több tízezer autót kezelnek. A 25 év során összegyűlt, felfoghatatlan adatmennyiség alapján 2020-ban kezdték összeállítani a legmegbízhatóbb használt autók listáját, a 2026-os rangsort március végén tették közzé.

Forrás: Toyota

Az összesen több mint 1,6 millió adatelemből dolgozó kutatás során azt nézték meg, hogy 2023 és 2026 között hány meghibásodásról kaptak bejelentést a különböző, legalább három-, legfeljebb tizenöt éves típusokkal kapcsolatban. A megbízhatósági listára csak azok a modellek kerülhettek fel, amelyekből legalább 250 példány szerepel a cég portfóliójában, így jobban eloszlanak a felhasználón vagy egyéb körülményeken múló, egyedi eltérések.

Az eredmények nem hoztak meglepetést: a dobogón két Toyota is helyet kapott. A legmegbízhatóbb típus a Toyota Yaris, amely a maximálisan elérhető száz pontból 89,2 pontot kapott. A jelentett meghibásodás átlagosan az autók 7,9 éves koránál jelentkezett. Ezzel a Yaris visszatért a csúcsra: 2024-ben szintén a Toyota kisautója bizonyult a legjobbnak, akkor 89 ponttal. A tavalyi győztes Toyota Aygo (89 pont) idén 83,8 ponttal a harmadik helyen végzett. A városi mini átlagosan 7,7 éves korában hibásodik meg.

A legmegbízhatóbb használt autók, 2024–2026

A felmérésben további két Toyota-modell is a legjobb tíz között végzett. A Toyota RAV4 (79,9 pont) a negyedik, a Toyota Hilux (78,4 pont) pedig a hatodik helyen zárta a kutatást. Az előbbinél átlagosan 8,3 éves korában, az utóbbinál 7,3 év elteltével jelentkeztek a problémák. Mi, magyarok büszkék lehetünk arra, hogy az Esztergomban készülő Suzuki Vitara is bekerült az első tízbe, a nyolcadik helyével (78 pont) megelőzi a Kia Ceedet (77,5 pont) és a Suzuki Swiftet (77,5 pont) is.