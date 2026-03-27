Olcsó villanyfurgonnal bővült a Ford Transit-család

A Ford az egyre szűkülő személyautó-kínálata miatt egyre inkább a sikeres kishaszonjármű üzletágára koncentrál Európában, amely a kontinensen 12, Magyarországon pedig 16 éve piacvezető. A több mint 60 éve létező Transit név már nem egy típust, hanem egy komplett modellcsaládot jelent, amelynek kínálata a kis furgonokról (Courier, Connect) a nagy, több mint egytonnásokig (Transit Custom és nagy Transit) terjed a létező összes hajtáslánc- és felépítmény-változattal. Mégis úgy érezte a Ford, hogy van még hely a modellpalettában egy kedvező árú, elsősorban városi használatra szánt elektromos furgonnak, ezért a kínai JMC-vel (amelynek 32 százalékban tulajdonosa) megalkotta a Transit City-t, amely a partnercég egy helyi piacra gyártott modelljén alapul.

Hűtőrácsra nincs szükség, csak elektromos hajtáslánccal gyártják

Jogosan adódik a kérdés, hogy miért volt szükség egy újabb, Transit Custom méretű villanyfurgonra, ha már abból is létezett elektromos változat. Nos, a válasz az, hogy a Transit City jóval olcsóbb az E Transit Customnál, részben azért, mert kisebb, mindössze 56 kWh-s akkumulátora van. A CATL-től származó telep LFP kémiájú, ezért jobban tűri a gyakori gyorstöltést és a 100 százalékig töltést is, mint a Custom nettó 71 kWh-s NCM lítium-ion akkuja.

Három változata van, személyszállító Tourneo nincs és nem is lesz

Mivel a fronthajtású Transit City dedikáltan elektromos platformra épül, kisebb alapterületű, mint a hátsó- vagy összkerékhajtású Transit Custom, mégis nagyobb (5,8 helyett 6,4 köbméteres) raktérrel rendelkezik, miközben a terhelhetősége alig kisebb (1040 kg vs. 1056 kg). Bár a City karosszériaválasztéka nem olyan széles, azért az alapmodellen (L1H1) felül létezik egy hosszított, magas (L2H2) változata is (8,5 köbméteres, három méter hosszú raktérrel, 1275 kg teherbírással), sőt, csupasz alvázas, fülkés változatban is kapható lesz, ami a Customből nem is létezik. Utóbbi esetben a megrendelő választhat, hogy lapos platós vagy valamilyen zárt áruszállító felépítményt kér a hátsó részre.

A chassis cab verzió többféle felépítményt is kaphat a fülke mögé

Egyetlen hajtáslánc létezik: egy 150 lóerős, ismeretlen nyomatékú villanymotor van az első tengelynél, amellyel a Transit City végsebessége mindössze 120 km/h, ami rövid áttételezésre utal. A hangos, kerepelő dízelmotorokhoz szokott sofőrök minden bizonnyal örömmel váltanak majd elektromos hajtásra, a City ugyanis a Ford szerint simán és csendesen fut, és még a nehéz rakománnyal is késlekedés nélkül gyorsul az azonnal rendelkezésre álló tetemes nyomaték miatt. Van egypedálos üzemmód is, amikor a fékenergia-visszatáplálás olyan erős motorfék-hatást okoz, hogy az üzemi féket szinte nem is kell használni. Egyenáramról maximum 87 kW-tal, váltóáramról 11 kW-tal lehet tölteni az akkumulátort, előbbivel 10 perc alatt 50 km hatótávot lehet nyerni.