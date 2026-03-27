autós hírFordkishaszonjárműFord Transit

Olcsó villanyfurgonnal bővült a Ford Transit-család

A City raktere nagyobb, mint a Transit Customé, viszont kicsi a hatótávja és csak egyféle felszereltséggel kerül forgalomba.

2026. 03. 27. 10:01
Forrás: Ford
A Ford az egyre szűkülő személyautó-kínálata miatt egyre inkább a sikeres kishaszonjármű üzletágára koncentrál Európában, amely a kontinensen 12, Magyarországon pedig 16 éve piacvezető. A több mint 60 éve létező Transit név már nem egy típust, hanem egy komplett modellcsaládot jelent, amelynek kínálata a kis furgonokról (Courier, Connect) a nagy, több mint egytonnásokig (Transit Custom és nagy Transit) terjed a létező összes hajtáslánc- és felépítmény-változattal. Mégis úgy érezte a Ford, hogy van még hely a modellpalettában egy kedvező árú, elsősorban városi használatra szánt elektromos furgonnak, ezért a kínai JMC-vel (amelynek 32 százalékban tulajdonosa) megalkotta a Transit City-t, amely a partnercég egy helyi piacra gyártott modelljén alapul.

Hűtőrácsra nincs szükség, csak elektromos hajtáslánccal gyártják
Jogosan adódik a kérdés, hogy miért volt szükség egy újabb, Transit Custom méretű villanyfurgonra, ha már abból is létezett elektromos változat. Nos, a válasz az, hogy a Transit City jóval olcsóbb az E Transit Customnál, részben azért, mert kisebb, mindössze 56 kWh-s akkumulátora van. A CATL-től származó telep LFP kémiájú, ezért jobban tűri a gyakori gyorstöltést és a 100 százalékig töltést is, mint a Custom nettó 71 kWh-s NCM lítium-ion akkuja.

Három változata van, személyszállító Tourneo nincs és nem is lesz
Mivel a fronthajtású Transit City dedikáltan elektromos platformra épül, kisebb alapterületű, mint a hátsó- vagy összkerékhajtású Transit Custom, mégis nagyobb (5,8 helyett 6,4 köbméteres) raktérrel rendelkezik, miközben a terhelhetősége alig kisebb (1040 kg vs. 1056 kg). Bár a City karosszériaválasztéka nem olyan széles, azért az alapmodellen (L1H1) felül létezik egy hosszított, magas (L2H2) változata is (8,5 köbméteres, három méter hosszú raktérrel, 1275 kg teherbírással), sőt, csupasz alvázas, fülkés változatban is kapható lesz, ami a Customből nem is létezik. Utóbbi esetben a megrendelő választhat, hogy lapos platós vagy valamilyen zárt áruszállító felépítményt kér a hátsó részre.

A chassis cab verzió többféle felépítményt is kaphat a fülke mögé
Egyetlen hajtáslánc létezik: egy 150 lóerős, ismeretlen nyomatékú villanymotor van az első tengelynél, amellyel a Transit City végsebessége mindössze 120 km/h, ami rövid áttételezésre utal. A hangos, kerepelő dízelmotorokhoz szokott sofőrök minden bizonnyal örömmel váltanak majd elektromos hajtásra, a City ugyanis a Ford szerint simán és csendesen fut, és még a nehéz rakománnyal is késlekedés nélkül gyorsul az azonnal rendelkezésre álló tetemes nyomaték miatt. Van egypedálos üzemmód is, amikor a fékenergia-visszatáplálás olyan erős motorfék-hatást okoz, hogy az üzemi féket szinte nem is kell használni. Egyenáramról maximum 87 kW-tal, váltóáramról 11 kW-tal lehet tölteni az akkumulátort, előbbivel 10 perc alatt 50 km hatótávot lehet nyerni.

Akku-előkondicionálásra van lehetőség gyorstöltés előtt, de a hőszivattyú és a kétirányú töltés (V2L) lehetősége hiányzik a felszereltségből. Extrákat nem is lehet rendelni, a felépítmény fajtájától függetlenül egyetlen, átfogó specifikációt kínál a Ford, ami segít alacsonyan tartani a költségeket és egyszerűsíti a gyártást. Minden dobozos áruszállító változathoz alapáron járnak a csomagrögzítő pontok, a strapabíró raktérpadló és az oldalfal feléig felnyúló belső burkolat. A kabinban a szériafelszereltség olyan tételeket tartalmaz, mint az automata klíma, az ülésfűtés, az Apple CarPlay és Android Auto rendszerekkel kompatibilis 12 colos érintőképernyő, valamint a kulcs nélküli indítás.

Egyszerű, de barátságos belső, tartós anyagokból és sok praktikus rekesszel
Emellett a Transit Cityben számos olyan vezetéstámogató technológia van, ami a személyautók világából ismert:

  • automatikus vészfékezés
  • parkolássegítő radar elöl-hátul
  • tolatókamera
  • intelligens adaptív sebességtartó automatika
  • sávtartó automatika és sávelhagyásra figyelmeztető rendszer.

A kis akkumulátor hátránya a mindössze 254 km-es kombinált WLTP hatótáv (városban 371 km), de a Ford szerint ez nem nagy probléma, mivel a Transit City szegmensébe tartozó elektromos furgonok 90 százaléka átlagosan 110 km-nél kevesebbet fut naponta. A kevés mozgó alkatrész miatt egy dízel Transit Customhöz képest a Ford szerint 40 százalékkal alacsonyabbak lesznek a szervizköltségek, a szervizintervallum 2 év/40 ezer km. 

Ugyanolyan szigorú tartóssági teszteknek vetette alá a Ford a kínai gyártású Cityt, mint a Transit-család többi tagját (a menetpróbák mintegy tíz évnyi és 240 ezer kilométernyi használatot sűrítettek össze), a vezetőülés például azt is bírja, ha egy futárként dolgozó sofőr naponta 200-szor száll ki és be. Magára az autóra öt év, a nagyfeszültségű elektromos komponensekre 8 év/160 ezer km garanciát vállal a Ford. A Transit City előrendelése a második negyedévben kezdődik, és az első autók várhatóan az év vége felé érkeznek meg a Ford Pro márkakereskedésekbe. Várhatóan csak annyiba fog kerülni, mint egy dízelmotoros Transit Custom.

 

