Ezek a legizgalmasabb kínai autók a Pekingi Autószalonon – top 5

Forrás: Denza

A Z sorozat három villanymotoros összkerékhajtást használ, a rendszerteljesítmény 1014 lóerő, amivel állítólag kevesebb mint két másodpercig tart a gyorsulás 0-ról 100 km/h-ra. Említést érdemel a kocsi képességei közül az elektronikus „by wire” kormánymű, az útminőségre reagáló DiSus-M aktív felfüggesztés, a BYD legújabb, „Isten szeme” nevű vezetéstámogató csomagja és az 1500 kW-os villámtöltő technológiája is. A Denza szokatlan utat választ a Z modellel, és a kínai bevezetése előtt Európában és más exportpiacokon kezdi az értékesítést, egyelőre ismeretlen áron. A mostani statikus bemutató után az autó dinamikus bemutatója Angliában, a goodwoodi sebességfesztiválon lesz júliusban.

2. Lynk & Co GT

Forrás: Lynk & Co.

A Geely-hez tartozó prémiummárka egy meseszép sportautóval ünnepelte a 10. születésnapját. A göteborgi dizájnstúdiójában tervezték meg a „Time to Shine” (ideje tündökölni) GT-tanulmányt, amelyből állítólag szériaautó is lehet később. A 2+2 üléses kínai Porsche-rivális különlegessége, hogy ha a „+” feliratú gombot megnyomja a sofőr, kinyílik a hátsó szárny, a karosszéria közelebb kerül az aszfalthoz (15 mm-rel), valamint 100 mm-rel megnő a hosszúság is (4780-ról 4880 mm-re) a kijjebb tolt első szplitternek köszönhetően.

Ezzel egy időben a digitális műszerfal három képernyős rendszere lehajlik, hogy eltűnjenek a felesleges információk, az ülések sportos vezetéshez alkalmas pozíciót vesznek fel és több oldaltartást adnak, továbbá a kormányzás és a gázreakció is spontánabbá válik.

Az egy darabból álló kagylóhéj alakú motorháztető a hatalmas, megformált légcsatornákkal kombinálva természetes Venturi-csatornát alkot, amely pontosan vezeti a nagy sebességű légáramlást. Ez a rendszer – a hátsó profil éles hátsó éleivel, és a meghosszabbítható aktív hátsó diffúzorral együtt jelentős leszorítóerőt generál.