Ezek a legizgalmasabb kínai autók a Pekingi Autószalonon – top 5

Összeszedtük az újdonságokat az ezer lóerős hipersportkocsitól a kétliteres fogyasztású nagy autón át az önvezető robottaxiig.

2026. 04. 28. 13:37
A Z sorozat három villanymotoros összkerékhajtást használ, a rendszerteljesítmény 1014 lóerő, amivel állítólag kevesebb mint két másodpercig tart a gyorsulás 0-ról 100 km/h-ra. Említést érdemel a kocsi képességei közül az elektronikus „by wire” kormánymű, az útminőségre reagáló DiSus-M aktív felfüggesztés, a BYD legújabb, „Isten szeme” nevű vezetéstámogató csomagja és az 1500 kW-os villámtöltő technológiája is. A Denza szokatlan utat választ a Z modellel, és a kínai bevezetése előtt Európában és más exportpiacokon kezdi az értékesítést, egyelőre ismeretlen áron. A mostani statikus bemutató után az autó dinamikus bemutatója Angliában, a goodwoodi sebességfesztiválon lesz júliusban.

2. Lynk & Co GT

A Geely-hez tartozó prémiummárka egy meseszép sportautóval ünnepelte a 10. születésnapját. A göteborgi dizájnstúdiójában tervezték meg a „Time to Shine” (ideje tündökölni) GT-tanulmányt, amelyből állítólag szériaautó is lehet később. A 2+2 üléses kínai Porsche-rivális különlegessége, hogy ha a „+” feliratú gombot megnyomja a sofőr, kinyílik a hátsó szárny, a karosszéria közelebb kerül az aszfalthoz (15 mm-rel), valamint 100 mm-rel megnő a hosszúság is (4780-ról 4880 mm-re) a kijjebb tolt első szplitternek köszönhetően.

Ezzel egy időben a digitális műszerfal három képernyős rendszere lehajlik, hogy eltűnjenek a felesleges információk, az ülések sportos vezetéshez alkalmas pozíciót vesznek fel és több oldaltartást adnak, továbbá a kormányzás és a gázreakció is spontánabbá válik. 

Az egy darabból álló kagylóhéj alakú motorháztető a hatalmas, megformált légcsatornákkal kombinálva természetes Venturi-csatornát alkot, amely pontosan vezeti a nagy sebességű légáramlást. Ez a rendszer – a hátsó profil éles hátsó éleivel, és a meghosszabbítható aktív hátsó diffúzorral együtt jelentős leszorítóerőt generál.

Természetesen a meghajtásról nem benzin-, hanem villanymotor gondoskodik, amely kizárólag a hátsó kerekeken át adja le az erejét az útra. Bár a műszaki adatok továbbra is titkosak, a Lynk & Co megerősítette, hogy a kocsi három másodpercnél hamarabb képes gyorsulni 0–100 km/h-ra. Állítólag a versenypályára hangolt digitális futóművet mesterséges intelligencia vezérli, „lehetővé téve a jármű számára, hogy intuitív módon megértse a vezető szándékát”. Belül a 2+2 személyes utastér fehér bőrrel borított, de szénszálas díszítőelemek is találhatóak benne szép számmal.

3. Geely Emgrand i-HEV

A legnagyobb kínai gyártó új öntöltő hibrid hajtásrendszere, az i-HEV az ötödik generációs Emgrand szedánban debütált Pekingben, de még idén más modellek – köztük a nálunk is forgalmazott Starray SUV – is meg fogják kapni. Ez a rendszer rekordot jelentő, 48,41 százalékos termikus hatásfokkal üzemel, az elektromos hajtásért felelős villanymotor teljesítménye pedig 313 lóerő, ami 72 százalékkal nagyobb a Toyota Corolla értékénél. 

 

Az i-HEV egy mesterséges intelligencia által vezérelt energiagazdálkodási platformot integrál, amely a valós idejű környezeti feltételeket – például hőmérsékletet, páratartalmat és tengerszint feletti magasságot – is folyamatosan elemzi az energiahatékonyság növelése érdekében. Nemrég egy ilyen hajtásrendszerrel szerelt Emgrand hitelesített Guinness-világrekordot jelentő (az öntöltő hibrid szériaautók között) 2,22 literes kombinált fogyasztást ért el az autópályás szakaszt is tartalmazó, valós forgalmat szimuláló WLTP tesztciklusban, köszönhetően annak, hogy az idő 80 százalékában csak a villanymotor hajtott (erre 66 km/h-ig képes a rendszer). A Geely szerint a Toyota Prius fogyasztása hasonló körülmények között 12 százalékkal nagyobb.

4. Freelander 8 

A Jaguar Land Rover és a kínai Chery közös új márkája, a Freelander a Pekingi Autószalonon állította ki a 8-as nevű első modelljét, amely a nemrég bemutatott Concept 97 tanulmányon alapul. A nagyméretű elektromos szabadidő-autót „sorozatgyártásra szánt” dizájnként jellemezték, a végleges szériaautó várhatóan még idén, minimális változtatásokkal kerül a kínai utakra, és jövőre talán már Európában is meg lehet majd venni.

A névadó, 1997-ben bemutatott Land Rover Freelanderre utal az átlós C oszlop, amely a szögletes forma legjellegzetesebb eleme. A legjelentősebb különbségek a Concept 97 koncepcióhoz képest az első és hátsó lámpákban, valamint a hiányzó ezüst betéten mutatkoznak meg, de a hátrafelé nyíló „öngyilkos” hátsó ajtókat is hagyományos, előre nyílókra cserélték.
 

Korszerű, 800 voltos elektromos architektúrán alapul a 8-as, a vevője tisztán elektromos, hatótávolság-növelő és plug-in hibrid hajtásláncok közül választhat, a maximális töltési teljesítmény 350 kW. Kétkamrás légrugózással, elektronikusan vezérelhető, részlegesen önzáró differenciálművel és többféle terep üzemmóddal rendelkezik a SUV, utóbbiak közül automatikusan választ a számítógép, miután a tetőre szerelt lidar érzékelő letapogatta az útfelület változásait. További műszaki részletek várhatóan a következő hónapokban derülnek majd ki róla, amikor a sorozatgyártású verzió kereskedelmi forgalomba kerül Kínában.

Ez az első az új Freelanderek hullámában, a brit–kínai márka a következő öt évben állítólag félévente új modellt fog bevezetni. Bár a Freelander 8 kezdetben csak Kínában lesz elérhető, a Chery már megerősítette terveit, hogy a többi globális piacon, többek között Európában is kínálni fogja. A Chery, mint legtöbb autót exportáló kínai autógyártó már Magyarországon is jelen van, nemcsak az anyamárkával, hanem a Jaecoo és az Omoda márkákkal is.

5. Geely EVA Cab

Robotaxi prototype Eva Cab showcased at Geely Auto booth at 2026 Beijing International Automotive Exhibition in Beijing, China on April 24, 2026.
Kína első robottaxi prototípusát is mutatta be a piacvezető Geely a Pekingi Autószalonon. Az EVA Cab buszlimuzin 4-es szintű önvezetésre képes a 600 méterre ellátó lidar szenzorok és a műholdas kapcsolat segítségével, a kormány és a pedálok csak akkor vannak elöl, ha az önvezetés épp nem lehetséges. A szélvédő alatti fényszóróival a FIAT Multiplára hasonlító négyüléses egyterű hatalmas krómfelnikkel és üvegtetővel, valamint integrált üzenőfallal rendelkezik. A futurisztikus dizájn hátul is folytatódik, a süllyesztett kilincses tolóajtókat villanymotorok mozgatják. Akár egymással szembe is lehet fordítani az üléseket, a kiállított autón a „vezetőülés” is ilyen pozícióban volt.

Az EVA Cab agya három zászlóshajó chipet is használ – az NVIDIA SuperChipet, az NVIDIA Thor U-t és a Qualcomm Snapdragon 8397-et –, így a számítási kapacitása meghaladja a 3000 TOPS-t. Nem csoda, hogy a döntéshozatali képességei háromszor gyorsabbak, mint az emberi sofőröké, és a napi forgalmi helyzetek 99 százalékát képes önállóan kezelni, beleértve az olyan összetett szituációkat is, mint a megfordulás, a kézi fizetőkapuk megközelítése vagy a felfestés nélküli másodrendű utakon való közlekedés.

Az önvezetést a Geely által „kvantumszintű mesterséges intelligencia elektronikus és elektromos architektúrának” nevezett rendszer végzi, amely állítólag biztonságos és gyors kapcsolatot tesz lehetővé a felhővel. Nem kevesebb mint 43 szenzorral van felszerelve, amelyek három 360 fokos, holttérmentes érzékelési hálózatot alkotnak és képet alkotnak a jármű környezetéről. Állítólag az EVA Cab sorozatgyártása és kereskedelmi forgalomba hozatala már 2027-re várható.

 

 

