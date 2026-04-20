autós hírpesti alsó rakpartOrszágos Mentő Szolgálatmentőautó

Így nyílik meg a sűrű budapesti forgalom egy szirénázó mentőautó előtt + videó

Érdekes felvételen, a mentősofőr szemszögéből láthatjuk a vonulást. Vajon időben lehúzódnak az autósok?

2026. 04. 20. 10:02
Fotó: Youtube/Blue Bull
Piros lámpa, szemközti sáv, záróvonal – ezeket a KRESZ főszabályokat kellő körültekintéssel mind figyelmen kívül hagyhatja a megkülönböztető jelzéssel haladó jármű vezetője, hiszen a cél mielőbb a bajba jutotthoz, a mentősök esetében sérülthöz vagy beteghez érkezni. Az Autónavigátor.hu szerzői találták a lenti érdekes videót, amelyet egy szirénázó rohamkocsi vezetője készített és tett közzé egy budapesti vonulásról, ami a Népfürdő utcától az Erzsébet térig öt percet sem vett igénybe a sűrű forgalomban. Jól látszik, hogy egy-két igen profi centizést kivéve gördülékenyen tud haladni a mentőautó, szépen nyílik előtte a folyosó a Pesti alsó rakparton.  Ám ez a csatornára feltöltött többi videó tanulsága szerint más riasztásoknál messze nem általános, gyakran lassítják a vonulást a késve lehúzódó és értetlen, vagy közömbös autósok.  

 

 

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Pindroch Tamás
idezojelekválasztás

A Tisza sikerének gyúanyaga

Pindroch Tamás avatarja

Az új jobboldali intézményi keretnek rugalmasnak kell lennie, mert a globalista Tisza Párt mindenre képes.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
