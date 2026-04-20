Így nyílik meg a sűrű budapesti forgalom egy szirénázó mentőautó előtt + videó

Piros lámpa, szemközti sáv, záróvonal – ezeket a KRESZ főszabályokat kellő körültekintéssel mind figyelmen kívül hagyhatja a megkülönböztető jelzéssel haladó jármű vezetője, hiszen a cél mielőbb a bajba jutotthoz, a mentősök esetében sérülthöz vagy beteghez érkezni. Az Autónavigátor.hu szerzői találták a lenti érdekes videót, amelyet egy szirénázó rohamkocsi vezetője készített és tett közzé egy budapesti vonulásról, ami a Népfürdő utcától az Erzsébet térig öt percet sem vett igénybe a sűrű forgalomban. Jól látszik, hogy egy-két igen profi centizést kivéve gördülékenyen tud haladni a mentőautó, szépen nyílik előtte a folyosó a Pesti alsó rakparton. Ám ez a csatornára feltöltött többi videó tanulsága szerint más riasztásoknál messze nem általános, gyakran lassítják a vonulást a késve lehúzódó és értetlen, vagy közömbös autósok.