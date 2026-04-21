Zseniális fotóval figyelmeztet a rendőrség az autósok önsorsrontására

Alkalom szüli a tolvajt, szól a bűnüldözők régi bölcsessége, mégis, sok ezren követnek el napi szinten egy nagy felelőtlenséget: az autójuk gyújtáskapcsolójában hagyják a slusszkulcsot. Így tálcán kínálják fel azt a tolvajoknak, vagy éppen azoknak, akiknek (nemegyszer ittasan vagy bódult állapotban) kocsikázni támad kedve – és a jármű önkényes elvétele igen gyakran ér véget balesettel, árokba borulással, a kocsi visszaszerzése után pedig jön a reménytelen küzdelem a biztosítóval. Szintén igen gyakori, hogy feltűnő helyen, például az ülésen értéket hagynak az autósok, ami a kétes alakoknak felhívás keringőre, ilyenkor az eltűnt pénztárca, laptop, fényképezőgép okozhat fejfájást. Erre reagálva tett közzé egy MI-vel tuningolt, nagyon találó képet a Bács-Kiskun vármegyei rendőrség, íme:

Fotó: Bács-Kiskun vármegyei rendőrség

Hozzáteszik a bejegyzésben, hogy csak ezen a héten Kecskeméten a benne hagyott kulccsal vittek el egy autót, Kiskunhalason és Kecskeméten nyitva hagyott kocsikból értékeket loptak el, Kecskeméten pedig az egyenruhások tetten értek valakit, aki sorra nyitogatta a parkoló autók kilincseit, és két esetben sikerrel is járt. Ezért arra hívja fel a figyelmet a hatóság, hogy mindenki zárja be az ajtókat és húzza fel az ablakokat, akkor is, ha csak két percre parkol le. Soha nem szabad értéket látható helyen hagyni az utastérben, a legfontosabb pedig, hogy a slusszkulcsot nem érdemes a gyújtáskapcsolóban hagyni, még a kertben vagy a garázsban sem. Ne feledjük, a hatályos KRESZ szerint a járművezető köteles gondoskodni arról, hogy a járművet illetéktelen személy ne indíthassa el!