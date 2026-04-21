Zseniális fotóval figyelmeztet a rendőrség az autósok önsorsrontására

Amikor megtörténik a baj és akár több millió forintos a kár, már késő a bánat. Pedig csak egy mozdulat lenne.

2026. 04. 21. 14:09
Fotó: MTI/Balogh Zoltán
Alkalom szüli a tolvajt, szól a bűnüldözők régi bölcsessége, mégis, sok ezren követnek el napi szinten egy nagy felelőtlenséget: az autójuk gyújtáskapcsolójában hagyják a slusszkulcsot. Így tálcán kínálják fel azt a tolvajoknak, vagy éppen azoknak, akiknek (nemegyszer ittasan vagy bódult állapotban) kocsikázni támad kedve – és a jármű önkényes elvétele igen gyakran ér véget balesettel, árokba borulással, a kocsi visszaszerzése után pedig jön a reménytelen küzdelem a biztosítóval. Szintén igen gyakori, hogy feltűnő helyen, például az ülésen értéket hagynak az autósok, ami a kétes alakoknak felhívás keringőre, ilyenkor az eltűnt pénztárca, laptop, fényképezőgép okozhat fejfájást. Erre reagálva tett közzé egy MI-vel tuningolt, nagyon találó képet a Bács-Kiskun vármegyei rendőrség, íme: 

Fotó: Bács-Kiskun vármegyei rendőrség

Hozzáteszik a bejegyzésben, hogy csak ezen a héten Kecskeméten a benne hagyott kulccsal vittek el egy autót, Kiskunhalason és Kecskeméten nyitva hagyott kocsikból értékeket loptak el, Kecskeméten pedig az egyenruhások tetten értek valakit, aki sorra nyitogatta a parkoló autók kilincseit, és két esetben sikerrel is járt. Ezért arra hívja fel a figyelmet a hatóság, hogy mindenki zárja be az ajtókat és húzza fel az ablakokat, akkor is, ha csak két percre parkol le. Soha nem szabad értéket látható helyen hagyni az utastérben, a legfontosabb pedig, hogy a slusszkulcsot nem érdemes a gyújtáskapcsolóban hagyni, még a kertben vagy a garázsban sem. Ne feledjük, a hatályos KRESZ szerint a járművezető köteles gondoskodni arról, hogy a járművet illetéktelen személy ne indíthassa el!  

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
