A hétvégén mutatkozik be az új, elektromos Alpine sportautó

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Goodwoodban, a Festival of Speeden lehet majd látni az A110 harmadik nemzedékét.

2026. 07. 07. 13:52
Forrás: Alpine
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Fotó: Alpine

Krief szerint az új A110 tömege nagyjából megegyezik majd a mai belső égésű motoros riválisokéval, ami arra utal, hogy körülbelül 1500 kg lesz. Ez lényegesen több, mint a pillekönnyű elődé, amely körülbelül 1082-1145 kilót nyomott változattól függően. A prototípus debütálására mindössze egy héttel azután kerül sor, hogy az Alpine legyártotta az utolsó benzines A110-est a Dieppe-i gyárában, ahol kilenc év alatt 28 701 darab készült összesen.

 

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Francesca, mint mindig...

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Schillingről írni – nekem tilos, ugyanis megfogadtam, hogy jó leszek.

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