Pszichopata a közmédiában

És akkor néhány tény a hazudozásaihoz: Magyar Péter azt állítja, hogy soha olyan magas nem volt a magyar államadósság, mint 2024-ben. A valóság ezzel szemben az, hogy míg

2010-ben az államadósság átlépte GDP-arányosan a nyolcvan százalékot, 2023 végén 73,5 százalékon állt.

A koronavírus-járvány előtt pedig még 65,3 százalékig is sikerült visszavágni a GDP-arányos államadósságot, ám a járvány elleni védekezés miatt ez átmenetileg megemelkedett.

Magyar Péter azt állítja, hogy egymillió magyar él jelenleg tartósan külföldön. Azonban a valóság az, hogy az ENSZ legfrissebb adatbázisa szerint 714 ezer magyar él tartósan külföldön, de számuk már 2010-ben is több mint ötszázezer volt. Jelentős részük a második világháború, az 1956-os forradalom és a rendszerváltás után emigrált.

Magyar Péter azt állítja, hogy a reálbérek húsz százalékkal csökkentek. A valóság ezzel szemben az, hogy

2022-ben még a magas infláció mellett is 2,5 százalékkal emelkedtek a reálbérek,

amelyet 2023-ban egy 2,9 százalékos csökkenés követett, 2024-ben viszont az eddigi adatok alapján kilenc százalék körül alakulhat az éves reálbéremelkedés.

Magyar Péter azt állítja, hogy az élelmiszerinfláció 66 százalék. Ezzel szemben a valóság az, hogy 2024 augusztusában az élelmiszerárak 2,4 százalékkal voltak magasabbak, mint az előző év azonos időszakában. Ha 2022 és 2023 egészét tekintjük, akkor előbbiben 27,8, utóbbiban 23,8 százalék volt az élelmiszerár-emelkedés üteme.

Magyar Péter azt állítja, hogy a gazdaság stagnál.

Az eddigi elérhető adatok alapján számolt előrejelzések szerint 2024-ben a gazdaság 1-1,8 százalékkal növekedhet.

Magyar Péter állítása, hogy Magyarország az Európai Unió legszegényebb tagállama. Ezzel szemben a valóság az, hogy az Európai Unió statisztikai hivatalának számításai szerint

a szegénység kockázatával élők aránya a magyar társadalomban 19,7 százalék, amely alacsonyabb, mint az uniós átlag (21,4 százalék), ezzel pedig az unió legjobban teljesítő első felébe tartozunk.

Magyar az egyik sajtónyilatkozatában azt mondta, hogy Budapest éves büdzséje körülbelül ötszázmilliárd forint, amire Szentkirályi Alexandra azt válaszolta: Hát Péter, itt csak egy szerény 52 milliárd forinttal tévedtél.

Magyar Péter csütörtökön a közmédiának nyilatkozva kijelentette, hogy Budapesttől az iparűzési adót elveszi az állam. Szentkirályi Alexandra erre úgy reagált, hogy Magyar Péter

cinikus stílusban kever össze alapvető fogalmakat.

Kifejtette:

Az iparűzési adó a fővárosé, ez az a bevétel, ami egyébként évről évre rekordokat dönt. Idén 303 milliárddal tervezett a főváros, és további 259 milliárddal számolhatnak a kerületek. Ezek mind a saját bevételeik.

A Tisza Párt vezetőjének arra a kijelentésére, amely szerint azért nem ül be a pártja frakciójába a Fővárosi Közgyűlésben, mert – mint mondta – nem tud egyszerre öt pozíciót ellátni, a Fidesz budapesti elnöke emlékeztetett, hogy volt olyan idő, amikor több pozícióra is alkalmasnak találta magát, és fel is vette az azok után járó fizetéseket.

Lehet, hogy a budapestiek valóban jobban járnak azzal, hogyha nem ülsz be a Fővárosi Közgyűlésbe, láthatóan fogalmad sincs arról, hogy ott milyen munka folyik. De akkor már csak egyet szeretnék tőled kérni, hogy akkor ne kavard itt a limonádét a fővárosi ügyekben

– zárta a szavait Szentkirályi Alexandra.

