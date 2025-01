Előre hozott fárasztás

Egy kis visszatekintéssel kell kezdenünk, legyen egy biztos pontunk, ahol megvetve memóriánkat átláthatjuk ezt a mostani kis gömböcöt.

„Hátborzongató képet festett a 2018-as választásokról a HVG-nek adott interjújában Békesi László közgazdász, volt pénzügyminiszter.

Békesi szerint a megsértett tömegek előbb vagy utóbb létrehoznak egy elsöprő erejű mozgalmat, amely megbuktatja az Orbán-rezsimet. Ami a rövidebb távot illeti, nem hisz abban, hogy az ellenzék összefogása eredményre vezet, mert kevés tekintélyes jelöltet tudnak kiállítani, «nincs 106 Mellár Tamása» az ellenzéknek. Ráadásul, ha működne is az ellenzéki összefogás, szerinte a Fidesz nem fogja annyiban hagyni. «Valamilyen kreált ürüggyel akár szükségállapotot is kihirdet, felfüggeszti a még létező szabadságjogokat, elhalasztja a választásokat».

A közbevetésére, hogy a parlamentarizmus felfüggesztését talán a Fidesz híveinek is nehéz lenne megmagyarázni, Békesi azt mondta: «Ne vicceljen, néhány robbantás után a hívei könyörögni fognak a szükségállapotért.»”

Ezt 2017. decemberében nyilatkozta Békesi elvtárs – hát nem fantasztikus?

De már előtte és utána is, eddig minden egyes választás közeledtével, amikor a Fidesz–KDNP volt hatalmon, ezt jövendölték, ezzel etették a híveiket, ez volt az állandó veszélyforrás: A Fidesz meg „azorbán” el fogja halasztani a választásokat, sőt, rendkívüli állapotot fog bevezetni! Sőt-sőt: majd behívja a szovjet… izé, orosz csapatokat. Természetesen így is lehet élni, ennyire hülyének is lehet lenni – sőt-sőt-sőt, még Amerikai Népszavának és Bartus Lacusnak is lehet lenni, aki imigyen szólott a kiskapuba’: „Ekkor derül ki, hogy a magyar társadalom fellázad, vagy megpróbál még mindig alkalmazkodni a helyzethez, tudomásul veszi a brutális megszorításokat, a fázást, a fűtés és a villany hiányát, s tesz-e kísérletet önerőből a túlélésre, hogy elkerülje a hatalommal való durva konfrontációt. Orbán azzal számol, hogy ha túléli októbert, akkor már nem kell mitől tartania, akkor az emberek valahogy megoldják és beletörődnek a drasztikus életszínvonalcsökkenésbe, visszatérnek vaskályhákhoz és a kétszáz évvel ezelőtti nyomorhoz, s tűrnek. A többit majd rákeni Brüsszelre.

Ha a magyarok mégsem tűrnék, hogy Európában egyedül Magyarországon megoldhatatlan, hogy egy normális magyar család fűtsön és a számláit fizetni tudja, és fűtés helyett ócska hazugságokat kap a »rezsicsökkentés pápájától«, akkor következik be az a helyzet, amit Orbán úgy fogalmazott meg, hogy »az európai gazdaság belesodródik egy háborús gazdaságba«. De ezt a mondatot nagyon fontos, hogy pontosan fordítsuk az orbáni hazugságok »újbeszél« nyelvéről magyarra. Ez a »háborús szükségállapot«kihirdetését és bevezetését jelenti Magyarországon, akár kijárási tilalommal.”

Ezt 2022. júliusában írta Lacika, és októberre prognosztizálta a kijárási tilalmat. Laci te, hallod-e, jer ide, jer ha mondom, rontom-bontom, bújj a többi s…ggibe!

S ha a visszapillantásokkal végeztünk, lássuk a jelent! Most találtak egy új sípot, azt fújják. S ami hallatszik: „Előre hozott választás!” Ó, hát mi más…

Persze, ha valaki azt gondolná, ez most kivételesen maguktól jutott eszükbe, bizony nagyot téved. Ezeknek még soha, semmi nem jutott eszükbe, még az elmúlt tíz évük legnagyobb politikai innovációját, az „O1G”-t is egy eggyel korábbi magyarpéter találta ki, amikor részegen botorkálva az éjszakában ezt írta egy hirdetőoszlopra, majd az ellenzék ebből politikai programot írt magának, zászlókra írta, transzparensekre szerkesztette, kitűzőket és jelvényeket és hűtőmágneseket látott el a mágikus felirattal, s közben nagyon rettegett a közbeszéd állapotáért.

Szóval ezek még soha, semmit sem találtak ki. Leginkább nyugati alkalmazóik, tiszttartóik, feletteseik és zsarolóik találnak ki nekik mindent, arról pedig igazán nem tehetnek szegények, hogy azok is komplett hülyék, továbbá gazemberek. Ez köti össze őket. Úgy vannak, mint a borsó meg a héja. Mind hülye és mind gazember. Kölcsönösen feltételezik egymást. Weber és Ursula, meg az összes Peti és Feri.

És most tényleg és igazán nagy … bajban vannak odaát. Ugyanis a tengerentúlon hatalmas változások jönnek, s már három hét sincs hátra addig. Álljon itt néhány idézet Donald Trump leendő amerikai elnök legutóbbi nagy beszédéből:

– A legnagyobb deportálást fogjuk megkezdeni hivatalba lépésem első napján.

– Véget vetünk a genderőrületnek. Két nem van, férfi és nő. Betiltjuk a gyermekek megcsonkítását, és kitiltjuk a gendert az általános iskolákból, középiskolákból, betiltjuk ezt az őrületet a hadseregünkben!

– Tárgyalóasztalhoz kell ülni a béke érdekében – azonnal!

Ezért olyan sürgős most minden a brüsszeli hülyéknek és gazembereknek, s minden szövetségesüknek. Ugyanis a washingtoni hatalomváltás vészesen közeledik, s a washingtoni hatalomváltás egészen egyszerűen ellehetetleníti az elmebeteg gazemberek minden játékát, amellyel tönkretették a nyugati, keresztény–keresztyén–zsidó fehér emberek világát, valamint az európai kultúrát és civilizációt. (Tessék csak vetni egy pillantást a karácsonyi-szilveszteri történésekre és veszteséglistákra, Magdeburgtól New Orleansig és vissza, tessék csak végiggondolni, hogy három-négy arab állat mennyi keresztény fehér embert gyilkolt meg most is néhány nap alatt, tessék végiggondolni, hogy az orosz–ukrán háborúban meghalt nagyjából másfél millió keresztény fehér ember, miközben megszületett a világ elviselhetetlen hátsó udvaraiban felfoghatatlanmillió muszlim, miközben a nyugati világban még mindezek tetejébe megöltek – abortáltak – legalább egymillió magzatot; kész a leltár…)

Szóval az idióta gazemberek játékainak mindjárt vége van.

– Ezért akarják bármi áron és bármilyen módszerrel áterőltetni az EU-n Ukrajna finanszírozását, lesz, ami lesz, kerül, amibe kerül.

– Ezért akarják bármi áron elérni a háború folytatását – ha már az Egyesült Államok nem akar és nem fog harcolni az utolsó ukránig, majd ők folytatják, az utolsó ukránig.

– Ezért akarják bárhogyan és mindenhogyan áterőltetni a migránspaktum végrehajtását.

– És ezért kell bárhogyan és bármi áron megtörni Magyarország ellenállását.

Ez és ennyi az „Előre hozott választás!” hirtelen támadt ötlete és követelése, Manfred és Ursula kiadta a parancsot, hogy mostantól ezt kell követelnie a hazai kis fikáknak, s láss csodát, mindjárt el is mondta az egyes számú Peti, rácsatlakozott az egyes számúból százegyessé hanyatlott másik Peti, majd felzárkózott a bulihoz a Feri is, Gyurcsány Feri későn futott, neki csak a p…cse jutott, zimme-zumm…

És lesz itt minden: lejáratás, hecckampány, gátlástalan hazudozás, világvége víziók (már ha Orbán marad, ugye), körülbelül két hét múlva már Szudánban is jobb lesz élni, mint Magyarországon, lesz utcai vonulgatás, talán zavargás is, aztán majd, mint a régi viccben, jön a csősz, és mindenkit elzavar a p…ba.

S hogy mindez miért? Mert Brüsszelnek és Zelenszkijnek fogy az ideje. Még szerencse, hogy nekünk nincs semmi kapkodnivalónk. Hiszen odaát hamarosan átveszi hivatalát a normalitás. De azért nem árt, ha figyelünk, és felkészülünk minderre. Ugyanis ezek az idióta gazemberek hamarosan bevezetik a rendkívüli állapotot a mindennapjainkban.