Pósa Karcsi szösszenete.
Lapunk publicistájának legújabb posztja.
Hogy mit ugat, hörög, üvölt, pofázik a tiszás tábor, főleg ott a szósöl médiában, igazából mindegy lenne.
Így kell bánni ezekkel. Az összessel.
Nem kellene hagyni. Nagyon nem…
Most kötik a Tusk–Merz–Von der Leyen paktumot a legsötétebb bűnök alóli felmentésre és Európa tönkretételére.
Az Európai Parlament többsége ma Magyar Péterré és Ilaria Salisszá változott, hát mi mássá változtak volna.
