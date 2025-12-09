Jelentés a kommunizmus állásáról – Nyugaton

Mindenekelőtt olvassuk el figyelmesen a Mandiner cikkét, amely a Die Weltet szemlézi:

„Lebuktatta a Welt Friedrich Merzet: hatalmas a felháborodás – ilyen a szólásszabadság Németországban

Házkutatás, lefoglalt telefon és ezerszámra gyűlő feljelentések: a német igazságszolgáltatás különös buzgalmáról árulkodnak a Die Welt által megszerzett dokumentumok. A lap szerint Friedrich Merz az elmúlt években olyan mennyiségben indított eljárásokat online sértések miatt, hogy még saját pártjában is sokak szemét szúrja ez a túlérzékenység.

A Die Welt részletes dokumentumai alapján Friedrich Merz német szövetségi kancellár messze nem az a keménykötésű, robusztus retorikájú politikus, akinek szívesen mutatja magát, amikor külföldiekről, »kis pasákról« vagy egész országok állítólagos csúnyaságáról beszél. A lap felidézi: nemrég még ő kérte párttársait, hogy legyenek elnézőbbek az SPD vezetőjével, Lars Klingbeillel, mert – idézve a Welt forrását – Klingbeil nagyon érzékeny. Ehhez képest a Welt által feltárt iratokból éppen az derül ki, hogy a német politikai elit egyik legérzékenyebb figurája maga Merz.

A dokumentumok több száz – a számozás alapján akár közel ötezer – feljelentést mutatnak, amelyeket a politikus 2021 óta indított vagy ügyvédeivel indíttatott internetes sértések miatt. Az egyik irat végén ez a számozás szerepel:

Feljelentés 4999.

Ha valami, hát ez bizonyítja, hogy Merz minden apró sértést következetesen és adminisztratív precizitással üldöz. A beadványokat jellemzően Merz ügyvédei, a Brockmeier, Faulhaber, Rudolph iroda adta be. Merz irodája a Die Weltnek megerősítette: a politikus valóban több, a közösségi médiában ellene megfogalmazott sértés miatt lépett jogi útra. Azt is hozzátették, hogy az így befolyt kártérítéseket és pénzbüntetéseket Merz teljes egészében jótékony célokra ajánlotta fel.

Merz feljelentési sorozata és a házkutatások

A Welt több olyan ügyet mutat be, amelyekben egészen hétköznapi, durva, de az internetes közbeszédben sajnos megszokott kifejezések váltották ki a büntetőeljárást. Ilyen volt például a „kis náci”, a „seggfej” vagy a „mocskos piás fej”.

A „mocskos piás fej” ügyében házkutatást is tartottak a gyanúsítottnál, de a bíróság ezt később jogellenesnek minősítette.

A férfi ügyvédje így nyilatkozott a Weltnek:

Természetesen mindenki szabadon tehet feljelentést, politikusok is. De itt nem ez a probléma. A probléma az igazságszolgáltatás teljes túlreagálása.

Hozzátette: ha a bíróság egy sértés miatt arányosnak tartja a házkutatást, akkor a jogállamiság elve gyakorlatilag megszűnik, és önkény uralkodik. A »kis náci«-ügy egy idős, mozgássérült nő ellen indult, aki a rendőrök megérkezésekor azonnal beismerte a bejegyzést. A telefonját azonban lefoglalták, noha a nő a Die Welt szerint állami ellátásból él, és a telefonja a mindennapi orvosi és ápolói kommunikációhoz szükséges.

A Welt szerint az intézkedés szükségtelen büntetésnek, sőt egészségi állapota miatt akár veszélyesnek is tekinthető.

A Die Welt által megszólaltatott CDU-s szereplők közül többen is elítélik ezt az eljárást. Egyikük így fogalmazott:

A házkutatás után annál az embernél, aki Habecket ‘hülyének’ nevezte, már nem volt magyarázható, hogy Merz is hasonló ügyekkel áll elő.

Egy másik párttárs pedig nyersebben:

A feljelentések biztosan vissza fognak ütni ránk.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy Merz egy ideig igénybe vette a So Done nevű cég szolgáltatásait, amely az internetet pásztázta »gyűlöletkeltő« bejegyzések után. A Die Welt azonban arra emlékeztet: a cég valójában a legnagyobb hatalmú politikusok érdekében dolgozott, miközben azt hirdette, hogy a gyűlölet ellen küzd.

Az egyszerű emberek frusztrációit így egy államilag támogatott eljárásgépezet emészti fel – többek szerint ez súlyos torzulás.

A céget korábban olyan politikusok reklámozták, mint Hendrik Wüst és Robert Habeck. Őket végül figyelmeztették, mert a jogértelmezés szerint megsértették a hivatal semlegességének kötelezettségét.