A soha, semmit sem értő bérgörények figyelmébe!

Kohán Mátyás összefoglalója:
https://mandiner.hu/kulfold/2025/12/tisztelt-ellenzeki-kollegak-bemutatnam-nektek-donald-trumpot
Lapun publicistájának legújabb blogbejegyzése.
Kohán Mátyás összefoglalója:
https://mandiner.hu/kulfold/2025/12/tisztelt-ellenzeki-kollegak-bemutatnam-nektek-donald-trumpot
A tényekkel elég nehéz bőgő bika hangon, mániákus depressziót jelző gesztikuláció kíséretében, hülye és hazug lózungokat üvöltözve vitatkozni.
Pontosan ennyire kell ezeket komolyan venni.
Kis adalék a szeretetországot építő tiszások kecskeméti kiscsoportos foglalkozásáról.
Mi kell ahhoz, egészen pontosan fogalmazva MINEK kell lenni ahhoz, hogy valaki egy embertársa haláláért imádkozzon?
A tényekkel elég nehéz bőgő bika hangon, mániákus depressziót jelző gesztikuláció kíséretében, hülye és hazug lózungokat üvöltözve vitatkozni.
Pontosan ennyire kell ezeket komolyan venni.
Végre viszontlátom mindazt, amit a normális világ hosszú évek óta mondogat, üvölt, suttog, egyre fogyatkozó reménységgel, s lám, egyszer csak minden visszaigazolást nyer.
Kis adalék a szeretetországot építő tiszások kecskeméti kiscsoportos foglalkozásáról.
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A tényekkel elég nehéz bőgő bika hangon, mániákus depressziót jelző gesztikuláció kíséretében, hülye és hazug lózungokat üvöltözve vitatkozni.
Pontosan ennyire kell ezeket komolyan venni.
Kis adalék a szeretetországot építő tiszások kecskeméti kiscsoportos foglalkozásáról.
Mi kell ahhoz, egészen pontosan fogalmazva MINEK kell lenni ahhoz, hogy valaki egy embertársa haláláért imádkozzon?
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!