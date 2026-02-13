idezojelek
Bayer Zsolt blogja

A tej mint fékevesztett rasszizmus

A tej rasszista. A tejivás rasszizmus. Pontosabban nácizmus meg fasizmus.

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
Cikk kép: undefined
rasszizmususatej 2026. 02. 13. 18:15
0

Na, figyelj, gyere, elmagyarázom!

A tej rasszista. A tejivás rasszizmus. Pontosabban nácizmus meg fasizmus.

Most ne nézzél itt nekem hülyén, ezt nem én mondom, hanem olyan fantasztikus tudósok, mint Arthur Caplan PhD, hamarosan nyugdíjba vonuló orvosi etika professzor.

Na ugye! Elhiszed végre? És látod azt is, hogy a professzor úrtól kicsit jobb hely lett a világ? Helyes…

És akkor idézek: 

A szövetségi kormányzat nagy nyilvánosságot kapott a teljes tej fogyasztásának népszerűsítésére irányuló kampány során. Az USDA egy „#DrinkWholeMilk” weboldalt üzemeltet, amelyen Trump elnök szerkesztett képe látható – aki köztudottan a diétás üdítőitalokat részesíti előnyben a tejjel szemben –, egy fehér csíkkal a felső ajkán. Rengeteg más népszerűsítő cikk árasztja el az internetet.

A teljes tej fogyasztásának népszerűsítése mintha a semmiből robbant volna ki. Sokan gyanítják, hogy a hatalmas tejipar táplálja, és ez igaz is lehet, de sötétebb erők állhatnak a mémek és videók hirtelen megjelenése mögött, amelyeken annyi ismert egészségügyi tisztviselő és influenszer látható, amint büszkén iszogatják a hatalmas poharakat. (…)

Miért ez a hirtelen támadt, hangos megszállottság az ivása iránt?

A fasiszta rezsimek alatti tudomány és közegészségügy történetének tanulmányozójaként és írójaként gyanakvó vagyok. A tejivás politikai. A teljes fehér tej fogyasztása nagy szerepet játszott a rasszista és szélsőjobboldali gondolkodásban.

A fasiszták az italt a fehér felsőbbrendűség gyűjtőkiáltásaként használták Il Duce (Benito Mussolini) olaszországi közegészségügyi kampányai óta. A nácik is rajongtak a teljes tejért (https://www.amazon.com/Racial-Hygiene-Medicine-Under-Nazis/dp/0674745787). Amerikában a teljes tej fogyasztása évek óta a szélsőjobboldali, fehér nacionalista üzenetek része a tweetekben, mémekben és  videókban.

A neonáci #MilkTwitter hashtag röviddel azután indult, hogy 2018-ban fehér férfiak nagy csoportja gyűlt össze egy Trump-ellenes művészeti kiállításon. A férfiak tejesdobozokat vittek, és kifejezetten rasszista, szexista, antiszemita és homofób kirohanásokat tettek közzé. Miután ivott egy korty tejet a dobozból, az egyik fedetlen mellkasú férfi a kamerához lépett, és gúnyosan elmosolyodott: «Egy jéghideg pohár tiszta rasszizmus.»

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Egyesült Államokban és Európában élő fehér nacionalisták megjegyzik, hogy sok észak-európai származású ember felnőttként is képes megemészteni a laktózt. A tejivást egy «fejlődött» vagy «felsőbbrendű» tulajdonsággal hozzák összefüggésbe, amely más faji csoportokban némileg hiányzik.

A teljes tej fogyasztását az erő és a genetikai egészség jelének tekintik. Az ivás képességét a nem fehérek kigúnyolására és egy patriarchális ideál népszerűsítésére használják, amely gúnyolódik a baloldaliak és a feminizált férfiak által fogyasztott «gyenge» szójatejen. A tejet kortyolgató fehér emberek képei népszerűek a rasszista oldalakon, pl. „Ha nem tudsz tejet inni, vissza kell menned.”

Sajnos a rasszizmus és az eugenika is szerepet játszhat abban, hogy a teljes tej fogyasztásának fetisizálása hirtelen megnőtt. A teljes tej fogyasztása a szélsőjobboldali fehér nacionalisták számára közhely. A teljes tej népszerűsítéséért indított kampány mögött számos tényező állhat, de egy olyan időszakban, amikor az eugenika, a rasszizmus és a fehér nacionalizmus túlságosan is táplálja politikai retorikánkat, a teljes tejet népszerűsítő kampányt óvatosan kell kezelni.” (https://bioethicstoday.org/blog/is-the-recent-effort-to-glorify-whole-milk-tainted-by-racism/)

Én mindig is tudtam…

Amikor 1969-ben, a Virányos úti általános iskolában Csorba néni árulta az iskolatejet, ami nem szójából volt, hanem tehénből, pontosan érzékeltem, bár föl talán még nem fogtam, hogy amikor iszom, feltartóztathatatlanul folyik belém a rasszizmus, a fasizmus és a nácizmus. Amikor pedig a „teljes tejem” mellé pacsnit haraptam, hitet tettem amellett, hogy ha megnövök, SS-tiszt leszek. Amikor pedig ezen rasszista tízórai elfogyasztása után szerelmes szemekkel néztem Matuska Zsuzsára, ahelyett, hogy ugyanilyen szerelmes szemekkel néztem volna mondjuk a Varga Zsoltira, akkor végképp eldőlt: menthetetlen vagyok.

Egyetlen mentségem van, tisztelt bíróság! Úgy negyvenöt éve nem ittam nyers tejet. Mert nem bírom. A reggeli kávémba cseppentek keveset, hidegen, igaz, az továbbra is „teljes tej”. Hiába, nehéz leszokni a nácizmusról. De kérem, számítsák bele a büntetésembe, hogy inni viszont nem iszom. Igaz, iszom helyette kefirt is meg joghurtot is, és abból sem a soványat.

Tudom, ez súlyosbító tényező.

De talán hajlott korom meglágyítja a tisztelt bíróság szívét, még akkor is, ha határozottan kijelentem, soha a büdös életben nem fogok szójatejet, rizstejet, zabtejet és egyéb ilyesmit fogyasztani. Éljenek a tehenek, még ha finganak is! Éljen a jó zsíros teljes tej! Eppur si muove! És amúgy, tisztelt bíróság, menet közben rájöttem: tehetnek maguk nekem egy szívességet. Arthur Caplan PhD, hamarosan nyugdíjba vonuló orvosi etika professzorral meg ezzel az egész woke elmegyógyintézettel együtt…

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekpropaganda

Önsorsrontás Székelyföldön

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojeleknemzet

A polgári öntudat diadala

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekUkrajna

Olijnyikova lebuktatta önmagát

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekkommunista

Globál Zrt., Tiszának pántlikázva

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Magyar Nemzet
idezojelekSzijjártó Péter

Szijjártó Péter: Újabb magyar áldozatot követelt az ukrajnai háború

Magyar Nemzet avatarja

Újabb kárpátaljai magyar esett el az Ukrajnában tomboló háborúban, az áldozat családjának a kormány megad minden lehetséges segítséget.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu