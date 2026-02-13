A tej mint fékevesztett rasszizmus

Na, figyelj, gyere, elmagyarázom!

A tej rasszista. A tejivás rasszizmus. Pontosabban nácizmus meg fasizmus.

Most ne nézzél itt nekem hülyén, ezt nem én mondom, hanem olyan fantasztikus tudósok, mint Arthur Caplan PhD, hamarosan nyugdíjba vonuló orvosi etika professzor.

Na ugye! Elhiszed végre? És látod azt is, hogy a professzor úrtól kicsit jobb hely lett a világ? Helyes…

És akkor idézek:

„A szövetségi kormányzat nagy nyilvánosságot kapott a teljes tej fogyasztásának népszerűsítésére irányuló kampány során. Az USDA egy „#DrinkWholeMilk” weboldalt üzemeltet, amelyen Trump elnök szerkesztett képe látható – aki köztudottan a diétás üdítőitalokat részesíti előnyben a tejjel szemben –, egy fehér csíkkal a felső ajkán. Rengeteg más népszerűsítő cikk árasztja el az internetet.

A teljes tej fogyasztásának népszerűsítése mintha a semmiből robbant volna ki. Sokan gyanítják, hogy a hatalmas tejipar táplálja, és ez igaz is lehet, de sötétebb erők állhatnak a mémek és videók hirtelen megjelenése mögött, amelyeken annyi ismert egészségügyi tisztviselő és influenszer látható, amint büszkén iszogatják a hatalmas poharakat. (…)

Miért ez a hirtelen támadt, hangos megszállottság az ivása iránt?

A fasiszta rezsimek alatti tudomány és közegészségügy történetének tanulmányozójaként és írójaként gyanakvó vagyok. A tejivás politikai. A teljes fehér tej fogyasztása nagy szerepet játszott a rasszista és szélsőjobboldali gondolkodásban.

A fasiszták az italt a fehér felsőbbrendűség gyűjtőkiáltásaként használták Il Duce (Benito Mussolini) olaszországi közegészségügyi kampányai óta. A nácik is rajongtak a teljes tejért (https://www.amazon.com/Racial-Hygiene-Medicine-Under-Nazis/dp/0674745787). Amerikában a teljes tej fogyasztása évek óta a szélsőjobboldali, fehér nacionalista üzenetek része a tweetekben, mémekben és videókban.

A neonáci #MilkTwitter hashtag röviddel azután indult, hogy 2018-ban fehér férfiak nagy csoportja gyűlt össze egy Trump-ellenes művészeti kiállításon. A férfiak tejesdobozokat vittek, és kifejezetten rasszista, szexista, antiszemita és homofób kirohanásokat tettek közzé. Miután ivott egy korty tejet a dobozból, az egyik fedetlen mellkasú férfi a kamerához lépett, és gúnyosan elmosolyodott: «Egy jéghideg pohár tiszta rasszizmus.»