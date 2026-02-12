Rendkívüli

Ukrajna fenyegetéséről, a Brüsszel-Kijev koalícióról és a kormány legfrissebb döntéseiről is szó lesz a mai Kormányinfón + videó

Bayer Zsolt blogja

Aranyhalak 2.0

Na, akkor az idióta barom rájött – vagy szóltak neki? –, hogy ez az állatkerti sztori erősen sánta.

Bayer Zsolt
magyar péter városliget aranyhal kacsa 2026. 02. 12.
Na, akkor az idióta barom rájött – vagy szóltak neki? –, hogy ez az állatkerti sztori erősen sánta.

Most a Városligetnél tartunk.

Holnapra majd átkerülnek azok a halak és kacsák a f…szkalap hűtőjébe, onnan fogják elvinni a filippínók, Orbán utasítására…

Ma hajnalban Magyar Péter fontos pontosítást közölt noár oldalán kommentelve https://mandiner.hu/belfold/2026/02/ma-hajnalban-magyar-peter-fontos-pontositast-kozolt-noar-oldalan-kommentelve

Borbély Zsolt Attila
Önsorsrontás Székelyföldön

Huth Gergely
A polgári öntudat diadala

Novák Miklós
Olijnyikova lebuktatta önmagát

Szőcs László
Globál Zrt., Tiszának pántlikázva

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
