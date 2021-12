A 24.hu, Telex és társaik immár saját túlélésükért is támadják hazánkat?

Kérdés továbbá, hogy mi lesz jövőre a Telexszel, amely most a 7–8. helyet tartja stabilan, de minden hírreklámozás ellenére sem jut feljebb a napi 400-500 ezres látogatottságnál (míg a 444 közben tízen kívülre került). Egy ellenzéki nézőpontból elbukott országgyűlési választás után ugyanis könnyen dönthetnek úgy a portál mögött állók, ahogy Simicska Lajos döntött a maga sajtójáról 2018 tavaszán. Ezt érezhetik a 24.hu környékén is, így például a hebrencs és nagyképű főszerkesztő, Pető Péter is, aki a mártírkodó pszeudo-demokraták fontos baloldali gyűjtőhelyének számító, posztkádári Népszabadság 2016-os bukása óta szemmel láthatóan még mindig nem találja a helyét, amiként a talán még Simicska Lajosnál is több alkalommal politikai irányt váltó újságíró-munkatársak (például Balavány György) is némi aggodalommal várhatják a következő tavaszt.

Most viszont az erősítés ideje jön, hiszen a választási kampány legkeményebb fél éve, időszaka következik.

És Sorosék nem bízzák a véletlenre, jól meg fogják támogatni azt a sajtót (élén a 24.hu-val), amely médiatérfélen ugyanakkor sokan mégis egy süllyedő hajón érzik magukat. Egyesek már előre menekülnek (mint Uj Péter és csapata), mások élvezik a médiaperpatvarból adódó, és csak lassan lankadó érdeklődést (mint a legérzékelhetőbben „antipiaci” Telex), míg a 24.hu továbbra is küzd az első helyezett pozíciójáért (de ez vajon felérhetne-e számukra egy választási győzelemmel?) – olvasható a cikkben.

A külföldről támogatott ellenzéki sajtó hangvétele várhatóan támadóbb, agresszívabb lesz a négy évvel ezelőttinél, és ennek a harcnak fontos terepe lesz a közösségi média is, amelynek teljes leuralására készülnek: itt

különösen a fiatal, köztük az első szavazó (18 és 22 év közötti) korosztály manipulálásával akarják megnyerni a következő, sorsdöntő megmérettetést.

Ezzel a kormányoldalnak is végig tisztában kell lennie, és nem szabad hagynia, hogy az online térben a Soros-szellemű médiavilág gyorstüzelő influenszerei és bértollnokai tarthassák a kezükben a magyar nyilvánosság és közbeszéd tematizálását.

Az eredeti cikket ITT érheti el.

