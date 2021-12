Bajnai saját magát is leleplezte

Ezzel a bejegyzéssel tehát azt a célt szeretném elérni, hogy azok, akiket a valóság is érdekel, első kézből tájékozódhassanak, arról, hogy mi történt – és hogy mi nem történt.

Ezzel a mondattal zárta két nappal ezelőtt Bajnai Gordon azt a Facebook-bejegyzését, amelyben szerette volna magát tisztára mosni a Városháza-gate ügyében. Írásában a volt baloldali miniszterelnök önnön szerepét jelentéktelennek tüntette fel, majd lejárató kampányról, Fidesz-médiáról és titkosszolgálati eszközökkel megszervezett provokációról elmélkedett.

Csakhogy Bajnai súlyos ellentmondásokba keveredett – leginkább önmagával.

Az exkormányfőt eredetileg az késztette megszólalásra, hogy a sajtóban Anonymusként emlegetett, a baloldali korrupciógyanús ügyekben számos információval szolgáló álarcos alak csütörtökön közzétett egy fényképet, amelyen Bajnai Gordon és Gansperger Gyula együtt érkeznek meg, feltehetően egy üzleti megbeszélésre. Bajnai pontokba szedve foglalta össze a Facebookon, mire is emlékszik az egyébként most nyáron folytatott megbeszélésből, ám – a volt miniszterelnök szerencsétlenségére – Anonymus rövidesen hosszú beszélgetésrészleteket hozott a sajtó tudomására ugyanerről az eszmecseréről. Az ellentmondásokat – követve Bajnai sémáját – mi is összeszedtük.

Gansperger Gyula

Bajnai azzal kezdte Facebook-posztját, hogy Ganspergert az első Orbán-kormány állami vagyonkezelésért felelős vezetőjeként ismerte meg, később, 2003 és 2005 között együtt dolgoztak a Wallis-csoportnál.

A Wallistól való 2005-ös távozásom után kapcsolatunk szórványos volt

– írta Bajnai, a befektetőknek azonban egészen mást mondott. A hangfelvétel szerint úgy fogalmazott:

Gyula régi harcostársam, sokszor több mint a barátság, mi együtt küzdöttünk a barikádokon.

Majd azt is megjegyezte Bajnai:

Gyula kérdezte tőlem néhányszor már az elmúlt hónapokban, hogy egyáltalán kivel tudnál beszélni…

Ezek a mondatok nem szórványos kapcsolatot írnak le.

A találkozó célja

Bajnai azt írta a közösségi médiában: a találkozó fő célja az volt, hogy a befektető család személyesen is bemutatkozhasson neki. A találkozóról közzétett felvételeken ehhez képest Bajnai hangja hallható, amint részletesen bemutatja a fővárosi döntéshozatal menetét, szereplőit és a főváros szándékait arról, miként lehetne értékesíteni a Városházát. Nem a személyes életutakról diskurálnak.