Anonymus Bajnaival mért súlyos csapást Karácsonyékra + videó

A szóban forgó hanganyag feltehetően egy hosszabb eszmecsere részleteit mutatja be. Ám a most megismert kijelentések lényegében megerősítik az Anonymus által már korábban bemutatott felvételeken elhangzottakat. Bajnai Gordon állításai megsemmisítették Karácsony Gergelyék eddigi védekezését, cáfolatait. Egyértelműen kiderült, hogy a Városháza-ügyben a fővárosi vezetés gyakorlatilag folyamatosan valótlan nyilatkozatokat tett, hiszen arról beszéltek, hogy nincs Városháza-ügy, eszük ágában sincsen megválni az ingatlantól.

Bajnai szavai azért is fontosak, mert a volt miniszterelnök Karácsony Gergely egyik legfőbb támogatója.

Mint köztudott, a Városháza-gate-ként elhíresült botrányt az Index robbantotta ki: a portál november 4-én írta meg, hogy a főváros el akarja adni a Budapest egyik szimbólumának számító Városházát. Az írásra reagálva Karácsony Gergely főpolgármester tagadta, hogy az önkormányzat vevőt keresne az összességében majdnem öthektáros területre vagy annak nagyobb részére, másnap azonban az Index konkrétumokkal szolgált: bemutatta azt a szerződést, amelyben Berki Zsolt cége, a Northern Rock Kft. megbízott egy ingatlanközvetítőt a Városháza értékesítésével. Karácsony ismét tagadott, ezután közölte első videóját a Városháza ügyében Anonymus: ezen egy férfi, mint utóbb kiderült, Gansperger Gyula – aki 2005-ben Bajnai Gordont váltotta a Wallis Rt. vezérigazgatói tisztségében –

részletekbe menően mesélte el, hogyan szerezte meg korrupciógyanús körülmények között, Berki Zsolt közreműködésével a főváros egyik XXII. kerületi ingatlanát már Karácsony főpolgármestersége idején.

Gansperger Gyula Fotó: Soós Lajos

Az ügy újabb fejezetét az adta, amikor Karácsony bejelentette, hogy a főváros tervpályázatot ír ki a Városháza előtti park felújítására. Ezután azonban újabb hanganyag került nyilvánosságra, amelyen Barts J. Balázs, a fővárosi vagyonkezelő vezetője tárgyalt üzletemberekkel a Városháza lehetséges eladásáról, és arról, hogy a park valójában csak a politikai színjáték kelléke. Karácsonyék ezután is tagadták az ingatlan eladásának szándékát, s azt sugallták, hogy Barts csupán piackutatás céljából beszélgetett befektetőkkel, ráadásul nem is mostanában. Anonymus soron következő videója azonban ezt az állítást is megcáfolta, rögzítve, hogy az egyeztetésre idén májusban került sor.

Bartsot végül bűnbaknak próbálta megtenni a főváros vezetése, ám végül nem rúgták ki, csupán fegyelmit kapott.

A Városháza-gate továbbgyűrűzött, egy újabb – Ganserger Gyula részvételével zajló – beszélgetés hanganyaga került nyilvánosságra. Ebben Gansperger aprólékosan ismertette a fővárosban alkalmazott „jutalékos rendszer” működését. Kiderült az is, hogy korábban Bajnai Gordon ajánlotta Karácsony Gergely figyelmébe Kiss Ambrust és Tordai Csabát. Előbbi főpolgármester-helyettes lett, utóbbi jogi főtanácsadói tisztséget kapott.

Gansperger állítása szerint a korrupciós, jutalékos rendszerből részesedett Kiss Ambrus is, míg Tordai Csabával összefüggésben kijelentette ő „nem pénzezik”, ellenben az összes szerződés a keze alatt megy át.

Karácsony és helyettesei sajtótájékoztatón igyekeztek tisztázni magukat, ám csupán ideges vagdalkozásra és a sajtó megfenyegetésére futotta tőlük. Gyakorlatilag mindent letagadtak, folyamatosan azt ismételgették, hogy nincs Városháza-ügy. Karácsony többször közölte azt is, hogy Gansperger Fidesz közeli üzletember.

Anonymus a következő videójában ugyanakkor azt mondta: a főváros jó pár ingatlanját akarta fű alatt, közvetítők révén értékesíteni, főleg külföldi üzleti köröknek, jutalékért cserébe. – A Városháza miatt legalább öt, külföldi hátterű befektetői csoporttal tárgyaltak – közölte Anonymus, aki szerint minderre bizonyíték is van.

A bizonyítékoknak fontos szerepük lehet, a Nemzeti Nyomozó Iroda ugyanis nyomozást rendelt el a Városháza botrányos ügyleteivel összefüggésben.

Borítókép: Bajnai Gordon (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)