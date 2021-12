Fel kell készíteni a gyerekeket a net veszélyeire

A napokban nagy felháborodást okozott az a közösségi médiaoldalakon terjedő videó, amelyben egy ismert vlogger próbál rávenni egy kiskorú lányt, hogy pornográf módon mutogassa magát neki.

Az ügyben november 17-én nyomozás indult. A Nemzeti Nyomozó Iroda kiberbűnözés elleni főosztályának nyomozói azonosították a videót készítő, 18 éves középiskolást, akinél házkutatást tartottak, számítástechnikai eszközeit lefoglalták, és gyermekpornográfia bűncselekmény elkövetése miatt gyanúsítottként kihallgatták. A rendőrség közlése szerint az ügy további szereplőinek azonosítása és elszámoltatása folyamatban van.

Az ügy nyomozása azonban korántsem olyan egyszerű, mint az az első hír nyomán látszott. Az ominózus, közzétett felvételen egy torzított hangú beszélő biztatja a kamera előtti fiatalkorú lányt, hogy ismételje meg ugyanazt, amit már egyszer elküldött: vetkőzzön le. Az iRon Channel nevű csatorna készítőjét, a vloggert gyanúsítja gyermekpornográfiával a rendőrség. Ő azonban YouTube-csatornáján arccal vállalva magát azt állította: visszaéltek a hírnevével, ő ott sem volt a felvétel készítésekor. Ügyvédje, Helmeczi László is erről beszélt az ATV Híradónak. „Olyan kép hol van, amiben ő beszél, az a lány meg válaszol? Nincs ilyen… Az követte el a bűncselekményt, aki ezt bemutatta és felvitte az internetre. Hogy több ezren láthassák. Ezzel nincs meggyanúsítva. Azzal van meggyanúsítva, hogy megkísérel rávenni valakit gyermekpornográfiára” – magyarázta az ügyvéd.

Jelenlegi ismereteink alapján az biztosra vehető, hogy hosszú nyomozásra lehet számítani, hiszen többféle igazságügyi szakértőt is be kell vonni a vizsgálatba. Így például olyan szakembert is, aki a torzított hangról tudományos alapossággal meg tudja állapítani, hogy a vlogger hangja-e, vagy valaki másé: ha utóbbi, akkor a vlogger ismerősi körét kell nagyító alá venni, hogy kinek volt érdeke, vagy kiknek és miért állt érdekében bajba sodorni őt. Ha ezt a kört behatárolták, akkor megint a hangazonosításon múlhat a nyomozás sikere.

A kiskorú gyermek most biztonságban van, szögezi le a rendőrség közleménye, ami így folytatódik: ahogy ebből a konkrét történetből is látható, sokan vannak, akik kihasználhatják, hogy a gyermekek egyre több időt töltenek az online térben szülői felügyelet nélkül. A pandémia ezt a tendenciát csak tovább erősíti. A szexuális bűnözők az áldozatokkal érzelmi és függőségi viszonyt alakítanak ki, amelyet pornográf tartalom megszerzésére használnak fel. Ezt követően azzal zsarolják őket, hogy a felvételeket nyilvánosságra hozzák.

A gyerek a szobájának a biztonságában, a számítógép előtt ülve is tud magára vigyázni? – vetik fel a dilemmát a szülőknek a rendőrség kommunikációs és bűnmegelőzési szakemberei. Mind a szakembereknek, mind a szülőknek komoly kihívás, hogy egy ilyen, sokrétű kérdésre pontos, minden tekintetben megfelelő válasz születhessen. A lecke tehát adott, mellette viszont nem árt megfogadni néhány jó tanácsot. A következő kérdések segítenek a szülőknek a helyzet kezelésében:

Elmondtad neki, hogy manapság már a cukros bácsik online támadnak, akár tizenéves srácnak kiadva magukat? Tudod-e, milyen következményei lehetnek, ha küld magáról egy képet? A tapasztalatok szerint először csak egy bájos, mosolygós képet kérnek. Utána már egy szexisebbet… Vajon mihez kezd, ha megzsarolják vele? Ugye megtanítottad neki, hogy az internet anonimitást biztosít, nem tudható, ki van a profil mögött; az interneten bárki mondhatja magát bárkinek; ami egyszer felkerül, az nem törölhető teljesen; ne tegyen közzé és ne osszon meg mással kihívó képet, idegennel pedig semmilyen személyes információt (adatot, képet stb.)! Visszaélhetnek vele: zsarolhatják, zaklathatják. Soha ne találkozzon egyedül valakivel, akit online ismert meg! Bízzon a szüleiben, és időben kérjen segítséget!

A rendőrség ugyanakkor hozzáteszi: szülőként és rendőrként is elkötelezettek a gyermekek jogainak védelme mellett, viszont munkájuk eredményességéhez fontos, hogy az erőszak ne maradhasson rejtve, annak gyanúja esetén az érintettek forduljanak a rendőrséghez. Ha valaki úgy érzi, áldozattá vált, több módon is segítséghez juthat. Az áldozatsegítő vonal a hét minden napján, éjjel-nappal ingyenesen hívható a 06-80-225-225-ös telefonszámon, ahol pszichológiai, jogi, de akár anyagi segítséget is kaphat a rászoruló.

Borítókép: A jó szülő-gyerek kapcsolat segít a legtöbbet a világháló ártalmainak kiszűrésében (Fotó: 123RF)