Hamarosan kiderül, hogyan élteti a Led Zeppelin örökségét a magyar rockbanda

A Led Zeppelin legendás dupla albuma, a Physical Graffiti idén ünnepli 50. születésnapját. Az évforduló alkalmából a magyar közönség a Várkert Bazárban élheti át a rocktörténelem egyik legmeghatározóbb lemezének varázsát a Lead Zeppelin előadásában. A koncerten vendégként színpadra lép Pettik Ádám (Besh o droM) és Gyöngyösi Gábor (ex-Hooligans), akik különleges színt adnak az estnek.

A Lead Zeppelin a legendás brit rockegyüttes, a Led Zeppelin slágereit adja elő a Várkert Bazárban (Fotó: Kalászi György)

Led Zeppelin-klasszikusokra tombolhat a közönség

Az 1975-ben megjelent Physical Graffiti az évtizedek során a brit Led Zeppelin egyik legnagyobb hatású és legsikeresebb alkotásává vált: csak az Egyesült Államokban több mint 16 millió példányban kelt el. Olyan ikonikus dalok hallhatók rajta, mint a Kashmir vagy a Custard Pie, de igazi értéke a zenei sokszínűségben és a műfajok közötti átjárásban rejlik.

A 21 éve működő Lead Zeppelin tagjai – Körmendi Roland (ének), Sipeki Zoltán (gitár), Vörös Gábor (basszusgitár) és Gerdesits Ferenc (dob) – hűségesen és szenvedéllyel idézik meg a Zeppelin-hangzást.

Az este során nemcsak a Physical Graffiti legnagyobb pillanatai, hanem a banda legnagyobb klasszikusai, többek között a Rock & Roll, a Black Dog és a Stairway to Heaven is elhangzanak. Az esemény az év egyik kiemelt rockzenei élményének ígérkezik, amely minden generáció számára lehetőséget ad arra, hogy átélje a Led Zeppelin örökségének erejét.