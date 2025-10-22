Egészségi okokból lemondta a koncerteket a Junkies egyik zenésze

A Junkies Facebook-oldalán tette közzé, hogy az együttes egyik zenésze, Barbaró Attila egészségi problémái miatt előre nem látható ideig sajnos nem tudja vállalni a koncertezést, színpadi szereplést, turnézást.
A Junkies megtartja fellépéseit
A közleményből kiderül az is, hogy Barbaró Attila igyekszik gyógyulni és a kreatív munkálatokban továbbra is részt venni.
A zenekar tagjai továbbra is napi kapcsolatban vannak Attilával.
Számíthat ránk bármiben, és nagyon szorítunk a teljes gyógyulásáért
– írják.
A Junkies az idei hátralévő koncerteket Csobán Bence (Zorall), Takács Vilkó (Ganxsta Zolee és a Kartel), illetve Dul Sándor és Pásztor István Alvin (Alvin és a Mókusok) segítségével valósítja meg.