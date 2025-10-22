Egészségi okokból lemondta a koncerteket a Junkies egyik zenésze

A Junkies Facebook-oldalán tette közzé, hogy az együttes egyik zenésze, Barbaró Attila egészségi problémái miatt előre nem látható ideig sajnos nem tudja vállalni a koncertezést, színpadi szereplést, turnézást.

A Junkies koncertjei Barbaró Attila nélkül folytatódnak. Fotó: Junkies Facebook-oldala

A Junkies megtartja fellépéseit

A közleményből kiderül az is, hogy Barbaró Attila igyekszik gyógyulni és a kreatív munkálatokban továbbra is részt venni.

A zenekar tagjai továbbra is napi kapcsolatban vannak Attilával.

Számíthat ránk bármiben, és nagyon szorítunk a teljes gyógyulásáért

– írják.

A Junkies az idei hátralévő koncerteket Csobán Bence (Zorall), Takács Vilkó (Ganxsta Zolee és a Kartel), illetve Dul Sándor és Pásztor István Alvin (Alvin és a Mókusok) segítségével valósítja meg.