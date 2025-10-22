Magyarország és Szlovákia Brüsszel célkeresztjében

Hétfőn kemény tárgyaláson vett részt Szijjártó Péter: az uniós Energiaügyi Tanács luxembourgi ülésén a magyar külügyminiszter minden érvelése ellenére 24 támogató szavazattal elfogadták az orosz energiahordozók teljes kitiltását célzó javaslatot. A magyar és a szlovák ellenszavazatot az a régóta hangoztatott érvrendszer indokolta, amely szerint a két ország földrajzi adottságai miatt jelentősen drágább lenne, illetve megfelelő kapacitás híján lehetetlen az orosz kőolaj és földgáz kiesését pótolni.

Rossz helyzetbe kerülhetünk

A tanács döntése értelmében megkezdődhetnek a tárgyalások az Európai Parlamentben arról, hogy 2027 végétől egyáltalán ne vásárolhasson orosz fosszilis energiahordozót egyik uniós tagállam sem. Már 2026-tól tilos lenne új rövid távú szerződéseket kötni, de még két évig hagynák kifutni a hosszú távú szerződéseket. Az uniós rendelet alól nincs kibúvó, és a brüsszeli vezetés várhatóan különadóval tartatná be. Ez alapján előállhat olyan helyzet, amelyben a hazai energiaellátást gazdaságos módon biztosító, a rezsicsökkentett tarifák fenntartását segítő orosz gáz a rárakódó uniós büntetőtétellel már olyannyira drága lesz, hogy az eddigieknél jobban kell támaszkodni az alternatív beszerzési lehetőségekre.

Van más út, de már bevált a régi

A magyar fél az elmúlt hónapokban sorra kötötte a stratégiai energiamegállapodásokat: francia LNG-szerződés, egy történelmi jelentőségű nyugati gázbeszerzés, valamint az azeri és a török partnerségek új szintre emelése követte egymást. Az energiapiaci aktivitás nem pusztán gazdasági kérdés, hiszen a kormány geopolitikai mozgásterének egyik legfontosabb eszközévé vált. Eközben a kormány kitart a Moszkvával való együttműködés mellett az energiabeszerzés terén, hiszen az ország geográfiai helyzete és vezetékes kapcsolatai nem változtak, vagyis a hagyományos ellátási útvonalakat kár volna veszni hagyni.

Kiegészíteni, nem kiváltani

Ugyanakkor, ahogyan az elmúlt évtizedekben, továbbra is cél több forrásra támaszkodni az energiabeszerzés terén. A több beáramló energiatermék ugyanis jobb piaci pozíciót alakít ki Magyarország számára, vagyis növeli a magyar energiadiplomácia súlyát a térségben. Szijjártó Péter rendre azt hangsúlyozza: a magyar kormány számára a diverzifikáció nem azt jelenti, hogy egy meglévő forrást lecserélünk egy másikra, hanem mindig újabb és újabb forrásokból, útvonalakon szerzünk be energiahordozókat a meglévő energiaforrások megtartásával. Éppen ezért jelezte a hétfői megállapodás kapcsán is azt, hogy az orosz energiahordozók tilalma szűkíti a piacot.