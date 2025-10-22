EUPetra Stegerbéke

Magyarország cselekszik, Európa uszít

Petra Steger az Európai Parlamentben elmondott beszédében egyértelmű álláspontot fogalmazott meg a budapesti békecsúcsról. Az osztrák európai parlamenti képviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy míg Orbán Viktor Budapesten valódi béketárgyalásokat tesz lehetővé, Brüsszel morális arroganciával és politikai számításokkal reagál. Az Osztrák Szabadságpárt politikusa az Európai Unió Magyarország-ellenes törekvéseire is figyelmeztetett.

Magyar Nemzet
2025. 10. 22. 18:55
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij Fotó: LUDOVIC MARIN Forrás: AFP
Céljuk egyértelmű: Magyarországon EU-barát politikusokat akarnak hatalomra juttatni. Nem a béke a fontos számukra, hanem a hatalom – írta közösségi oldalán közzétett bejegyzésben Petra Steger osztrák európai parlamenti képviselő.

Az Európai Parlamentben a budapesti béketárgyalásokról világosan kifejtettem, hogy mi is a valódi tét: nem a béke, nem a diplomácia – hanem a hatalom! – hívta fel a figyelmet Petra Steger. Fotó: MALTE OSSOWSKI/SVEN SIMON / SVEN SIMON
Az Európai Parlamentben a budapesti béketárgyalásokról világosan kifejtettem, hogy mi is a valódi tét [Brüsszel számára]: nem a béke, nem a diplomácia – hanem a hatalom!

 – írta közösségi oldalán közzétett bejegyzésben az Osztrák Szabadságpárt politikusa. 

Az európai parlamenti képviselő hangsúlyozta:

Míg Orbán Viktor Budapesten valódi béketárgyalásokat tesz lehetővé, Brüsszel morális arroganciával és politikai számításokkal reagál. Magyarország cselekszik, Európa uszít. És Ausztria? Hallgat.

Petra Steger arra hívta fel a figyelmet, hogy

aki ma a közvetítés és a józan ész mellett áll ki, azt támadják – mert az EU hatalmi törekvéseinek útjában áll.

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

 

