Céljuk egyértelmű: Magyarországon EU-barát politikusokat akarnak hatalomra juttatni. Nem a béke a fontos számukra, hanem a hatalom – írta közösségi oldalán közzétett bejegyzésben Petra Steger osztrák európai parlamenti képviselő.
Magyarország cselekszik, Európa uszít
Petra Steger az Európai Parlamentben elmondott beszédében egyértelmű álláspontot fogalmazott meg a budapesti békecsúcsról. Az osztrák európai parlamenti képviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy míg Orbán Viktor Budapesten valódi béketárgyalásokat tesz lehetővé, Brüsszel morális arroganciával és politikai számításokkal reagál. Az Osztrák Szabadságpárt politikusa az Európai Unió Magyarország-ellenes törekvéseire is figyelmeztetett.
Az Európai Parlamentben a budapesti béketárgyalásokról világosan kifejtettem, hogy mi is a valódi tét [Brüsszel számára]: nem a béke, nem a diplomácia – hanem a hatalom!
– írta közösségi oldalán közzétett bejegyzésben az Osztrák Szabadságpárt politikusa.
Az európai parlamenti képviselő hangsúlyozta:
Míg Orbán Viktor Budapesten valódi béketárgyalásokat tesz lehetővé, Brüsszel morális arroganciával és politikai számításokkal reagál. Magyarország cselekszik, Európa uszít. És Ausztria? Hallgat.
Petra Steger arra hívta fel a figyelmet, hogy
aki ma a közvetítés és a józan ész mellett áll ki, azt támadják – mert az EU hatalmi törekvéseinek útjában áll.
Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
