Petra Steger: Ukrajna ügyében Brüsszel hiteltelenné vált

Az Európai Unió hitelessége megkérdőjeleződött

A politikus úgy véli, hogy az Európai Unió hitelessége megkérdőjeleződött, és a világban egyre kevésbé tekintenek komoly partnerként az unióra.

És közben az asztalnál azt gondolják, hogy Washingtonban az ajtó előtt ott üldögélnek, amikor a legfontosabb tárgyalásokat mások folytatják. Tudjuk, hogy milyen képet jelent ez rólunk a világban?

– tette fel a kérdést. Steger szerint az unió jelenlegi politikájának köszönhetően a jövőbeni tárgyalásokon is mellőzni fogják Brüsszelt.

Von der Leyen asszony és Kaja Kallas asszony a jövőben – ezt már most mondhatom – a tárgyalásoknál, a potenciális béketárgyalásoknál önök az ajtó előtt, kívül fognak ülni, azért, mert nem veszik önöket komolyan, és ezt az önök politikájának köszönhetjük

– hangsúlyozta.