Petra Steger: Ukrajna ügyében Brüsszel hiteltelenné vált

Petra Steger európai parlamenti képviselő kemény szavakkal bírálta az uniós vezetőket. Szerinte Ukrajna ügyében Brüsszel a béke helyett a katonai megoldásokat erőlteti, ezzel pedig Európát veszélyesen közel sodorja a háborúhoz.

Wiedermann Béla
2025. 09. 09. 11:39
Petra Steger
Petra Steger Forrás: AFP
Petra Steger európai parlamenti képviselő felszólalásában arra figyelmeztetett, hogy Ukrajna kapcsán az uniós vezetők politikája veszélyes irányba viszi a kontinenst. „Hölgyeim és uraim, Kaja Kallas asszonytól ugyanúgy, mint Von der Leyen asszonytól kérdezem, hogy mi a céljuk? Európát a háborúba akarják belevonni?” – kérdezte.

Petra Steger az EP-ben hangsúlyozta, hogy Ukrajna ügyében Brüsszel a béke helyett fegyverekről beszél, így az unió a háború útjára sodródhat.
Petra Steger az EP-ben hangsúlyozta, hogy Ukrajna ügyében Brüsszel a béke helyett fegyverekről beszél, így az unió a háború útjára sodródhat (Fotó: AFP)

Ukrajna és a háborús retorika

A képviselő szerint az unió vezetői a béke helyett katonai megoldásban gondolkodnak. 

Önök több tízezer katonáról beszélnek, békehadseregről és közben beszélnek arról, hogy Oroszországban mi történik. A hadseregek nem fognak erről semmit sem tudni, sem a védelmi miniszterünk, sem az Egyesült Államok elnöke

– fogalmazott. Steger élesen kritizálta azokat az állításokat is, amelyek szerinte álhírek.

Hogy Von der Leyen repülőjének a GPS-ébe belenyúltak volna. Ez fake news

– mondta.

Az Európai Unió hitelessége megkérdőjeleződött

A politikus úgy véli, hogy az Európai Unió hitelessége megkérdőjeleződött, és a világban egyre kevésbé tekintenek komoly partnerként az unióra. 

És közben az asztalnál azt gondolják, hogy Washingtonban az ajtó előtt ott üldögélnek, amikor a legfontosabb tárgyalásokat mások folytatják. Tudjuk, hogy milyen képet jelent ez rólunk a világban?

– tette fel a kérdést. Steger szerint az unió jelenlegi politikájának köszönhetően a jövőbeni tárgyalásokon is mellőzni fogják Brüsszelt. 

Von der Leyen asszony és Kaja Kallas asszony a jövőben – ezt már most mondhatom – a tárgyalásoknál, a potenciális béketárgyalásoknál önök az ajtó előtt, kívül fognak ülni, azért, mert nem veszik önöket komolyan, és ezt az önök politikájának köszönhetjük

– hangsúlyozta.

Borítókép: Petra Steger (Fotó: AFP)

