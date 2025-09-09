Petra Steger európai parlamenti képviselő felszólalásában arra figyelmeztetett, hogy Ukrajna kapcsán az uniós vezetők politikája veszélyes irányba viszi a kontinenst. „Hölgyeim és uraim, Kaja Kallas asszonytól ugyanúgy, mint Von der Leyen asszonytól kérdezem, hogy mi a céljuk? Európát a háborúba akarják belevonni?” – kérdezte.
Petra Steger: Ukrajna ügyében Brüsszel hiteltelenné vált
Petra Steger európai parlamenti képviselő kemény szavakkal bírálta az uniós vezetőket. Szerinte Ukrajna ügyében Brüsszel a béke helyett a katonai megoldásokat erőlteti, ezzel pedig Európát veszélyesen közel sodorja a háborúhoz.
Ukrajna és a háborús retorika
A képviselő szerint az unió vezetői a béke helyett katonai megoldásban gondolkodnak.
Önök több tízezer katonáról beszélnek, békehadseregről és közben beszélnek arról, hogy Oroszországban mi történik. A hadseregek nem fognak erről semmit sem tudni, sem a védelmi miniszterünk, sem az Egyesült Államok elnöke
– fogalmazott. Steger élesen kritizálta azokat az állításokat is, amelyek szerinte álhírek.
Hogy Von der Leyen repülőjének a GPS-ébe belenyúltak volna. Ez fake news
– mondta.
Az Európai Unió hitelessége megkérdőjeleződött
A politikus úgy véli, hogy az Európai Unió hitelessége megkérdőjeleződött, és a világban egyre kevésbé tekintenek komoly partnerként az unióra.
És közben az asztalnál azt gondolják, hogy Washingtonban az ajtó előtt ott üldögélnek, amikor a legfontosabb tárgyalásokat mások folytatják. Tudjuk, hogy milyen képet jelent ez rólunk a világban?
– tette fel a kérdést. Steger szerint az unió jelenlegi politikájának köszönhetően a jövőbeni tárgyalásokon is mellőzni fogják Brüsszelt.
Von der Leyen asszony és Kaja Kallas asszony a jövőben – ezt már most mondhatom – a tárgyalásoknál, a potenciális béketárgyalásoknál önök az ajtó előtt, kívül fognak ülni, azért, mert nem veszik önöket komolyan, és ezt az önök politikájának köszönhetjük
– hangsúlyozta.
Borítókép: Petra Steger (Fotó: AFP)
