Marta Kos: Ukrajna európai jövője visszafordíthatatlan

Ukrajna uniós tagsága biztonsági garancia

A képviselő leszögezte, hogy a folyamat nem állt meg.

Szeretném hangsúlyozni, hogy nem igaz, amit egyesek állítanak, hogy elakadtunk a csatlakozási folyamatban. Technikailag nagyon sok munka folyik, és néhány héten belül abban a helyzetben leszünk, hogy minden klasztert meg tudjunk nyitni. De a döntést a tanácsnak kell meghoznia.

Kos ezért felszólította a tanácsot, hogy minél hamarabb nyissa meg az első klasztert.

Ezért felszólítom a tanácsot, hogy haladéktalanul döntsön az 1. klaszter megnyitásáról, az egyetlen legitim alapon, amely Ukrajna érdeme.

Marta Kos szerint a tagság a legfontosabb biztonsági garancia Kijev számára.

Ukrajna uniós csatlakozása a legnagyobb garancia biztonságára. Minden megszilárdított reform, minden megnyitott klaszter, minden előrelépés egy újabb lépés, amely Ukrajnát szorosabban köti közös európai otthonunkhoz. Ez egyúttal jelzés Moszkvának is, hogy Ukrajna európai sorsa visszafordíthatatlan.

Hozzátette: