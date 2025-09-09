Marta Kos beszédében hangsúlyozta: Ukrajna számára a csatlakozási folyamat kézzelfogható előrelépést jelent. Mint mondta: „A bizottság úgy ítéli meg, hogy Ukrajna teljesítette a feltételeket az 1. klaszter megnyitásához, miközben arra biztatjuk őket, hogy folytassák a munkát az ütemtervek végrehajtásán, különösen a kisebbségekre vonatkozó cselekvési terven.”
Marta Kos: Ukrajna európai jövője visszafordíthatatlan
Marta Kos, az Európai Bizottság szomszédságpolitikáért és bővítésért felelős biztosa hangsúlyozta, hogy a csatlakozási folyamat technikai szinten előrehaladott. Beszédében kiemelte, hogy Ukrajna uniós tagsága a legnagyobb biztonsági garancia, amely egyben visszafordíthatatlan, üzenet Moszkvának.
Ukrajna uniós tagsága biztonsági garancia
A képviselő leszögezte, hogy a folyamat nem állt meg.
Szeretném hangsúlyozni, hogy nem igaz, amit egyesek állítanak, hogy elakadtunk a csatlakozási folyamatban. Technikailag nagyon sok munka folyik, és néhány héten belül abban a helyzetben leszünk, hogy minden klasztert meg tudjunk nyitni. De a döntést a tanácsnak kell meghoznia.
Kos ezért felszólította a tanácsot, hogy minél hamarabb nyissa meg az első klasztert.
Ezért felszólítom a tanácsot, hogy haladéktalanul döntsön az 1. klaszter megnyitásáról, az egyetlen legitim alapon, amely Ukrajna érdeme.
Marta Kos szerint a tagság a legfontosabb biztonsági garancia Kijev számára.
Ukrajna uniós csatlakozása a legnagyobb garancia biztonságára. Minden megszilárdított reform, minden megnyitott klaszter, minden előrelépés egy újabb lépés, amely Ukrajnát szorosabban köti közös európai otthonunkhoz. Ez egyúttal jelzés Moszkvának is, hogy Ukrajna európai sorsa visszafordíthatatlan.
Hozzátette:
Az ukránok nemcsak a saját területüket védik, hanem Európában a szabadságot és a demokráciát is. A legkevesebb, amit tehetünk, hogy bátorságukat a mi politikai elszántságunkkal párosítjuk.
Ukrajna előtt az európai út
Kos kiemelte, hogy folytatni kell a támogatást a jogállamisági reformok területén, és biztosítani kell, hogy a folyamat érdemalapon és kiszámíthatóan haladjon.
Folytatni fogjuk Ukrajna támogatását a reformok előmozdításában, különösen a jogállamiság terén. És folytatni fogjuk annak biztosítását, hogy a csatlakozási folyamat érdemalapú, hiteles és kiszámítható maradjon.
Beszéde végén arra emlékeztetett, hogy az ország népe már választott.
Ukrajna jövője Európában van. Népük bátorsággal, áldozattal és reménnyel választotta ezt az utat. Most rajtunk, mindannyiunkon múlik, hogy felnőjünk ezekhez a körülményekhez, hogy segítsünk ezt a választást visszafordíthatatlanná tenni, és hogy biztosítsuk: egy napon Ukrajna is elfoglalhassa méltó helyét ebben a házban, az Európai Parlamentben.
